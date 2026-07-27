Η Κλέλια Ανδριολάτου κάνει γιόγκα με το μαγιό της, δείτε βίντεο
Η Κλέλια Ανδριολάτου κάνει γιόγκα με το μαγιό της, δείτε βίντεο
Το μοντέλο και ηθοποιός μοιράστηκε στιγμές από τις καλοκαιρινές της διακοπές
Ασκήσεις γιόγκα με το μαγιό της έκανε η Κλέλια Ανδριολάτου, δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο στα social media.
Το μοντέλο και ηθοποιός ανάρτησε τη Δευτέρα 27 Ιουλίου ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο εμφανίστηκε να κάνει ντουζ, μερικές ασκήσεις, ενώ σε άλλες στιγμές χαλάρωνε κάτω από τον ήλιο, όσο φορούσε ένα animal print μπικίνι.
Η Κλέλια Ανδριολάτου συνόδευσε την ανάρτησή της με το «Summer Place» του Πέρσι Φέιθ.
Δείτε το βίντεο
Το μοντέλο και ηθοποιός ανάρτησε τη Δευτέρα 27 Ιουλίου ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο εμφανίστηκε να κάνει ντουζ, μερικές ασκήσεις, ενώ σε άλλες στιγμές χαλάρωνε κάτω από τον ήλιο, όσο φορούσε ένα animal print μπικίνι.
Η Κλέλια Ανδριολάτου συνόδευσε την ανάρτησή της με το «Summer Place» του Πέρσι Φέιθ.
Δείτε το βίντεο
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