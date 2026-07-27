Η Σίντνεϊ Σουίνι έκανε bungee jumping με τον σύντροφό της στη Νέα Ζηλανδία, δείτε βίντεο
Η Σίντνεϊ Σουίνι έκανε bungee jumping με τον σύντροφό της στη Νέα Ζηλανδία, δείτε βίντεο
Το ζευγάρι δοκίμασε πολλές ακόμη δραστηριότητες στο ταξίδι του στο Κουίνσταουν, όπως τοξοβολία και σκοποβολή
Bungee jumping στη Νέα Ζηλανδία έκανε η Σίντνεϊ Σουίνι, μαζί με τον σύντροφό της, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε η ίδια.
Η ηθοποιός και ο Σκούτερ Μπράουν βρέθηκαν για διακοπές στο Κουίνσταουν, μαζί με τους φίλους τους και δοκίμασαν διάφορες δραστηριότητες. Η πρώτη δημοσίευσε στιγμιότυπα από όλες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Μία από τις δραστηριότητες αυτές ήταν και το bungee jumping. Σε ένα από τα βίντεο, οι δυο τους κάθονταν αντικριστά και έπεσαν μαζί στο κενό, με τη Σουίνι να ουρλιάζει, ενώ σε ένα άλλο, φαίνεται να κάνουν «βουτιά» με το κεφάλι στο σκοτάδι, σταματώντας ελάχιστα πριν αγγίξουν την επιφάνεια του νερού.
Σε μία από τις φωτογραφίες το ζευγάρι φαίνεται πως δοκίμασε και τοξοβολία στο χιόνι, ενώ παράλληλα έκαναν βόλτα με ελικόπτερο αλλά και με αγωνιστικό αυτοκίνητο ενώ έκαναν και σκοποβολή. «Πεταχτήκαμε μέχρι το Κουίνσταουν», έγραψε η Σουίνι στη λεζάντα της ανάρτησης, από την οποία δεν έλειψαν και τα τρυφερά στιγμιότυπα με τον Μπράουν.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η ηθοποιός και ο Σκούτερ Μπράουν βρέθηκαν για διακοπές στο Κουίνσταουν, μαζί με τους φίλους τους και δοκίμασαν διάφορες δραστηριότητες. Η πρώτη δημοσίευσε στιγμιότυπα από όλες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Μία από τις δραστηριότητες αυτές ήταν και το bungee jumping. Σε ένα από τα βίντεο, οι δυο τους κάθονταν αντικριστά και έπεσαν μαζί στο κενό, με τη Σουίνι να ουρλιάζει, ενώ σε ένα άλλο, φαίνεται να κάνουν «βουτιά» με το κεφάλι στο σκοτάδι, σταματώντας ελάχιστα πριν αγγίξουν την επιφάνεια του νερού.
Σε μία από τις φωτογραφίες το ζευγάρι φαίνεται πως δοκίμασε και τοξοβολία στο χιόνι, ενώ παράλληλα έκαναν βόλτα με ελικόπτερο αλλά και με αγωνιστικό αυτοκίνητο ενώ έκαναν και σκοποβολή. «Πεταχτήκαμε μέχρι το Κουίνσταουν», έγραψε η Σουίνι στη λεζάντα της ανάρτησης, από την οποία δεν έλειψαν και τα τρυφερά στιγμιότυπα με τον Μπράουν.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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