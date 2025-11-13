Κατερίνα Καινούργιου: Έκανα τάμα και μετά βγήκε θετικό το τεστ εγκυμοσύνης

Το καλοκαίρι προσευχόμουν πολύ συχνά στην Εκατονταπυλιανή στην Πάρο για τη μητέρα μου, αλλά και επειδή ήθελα πολύ ένα μωράκι, ανέφερε η παρουσιάστρια