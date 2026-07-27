Η Χαρά Βέρρα κατέβηκε από τη σκηνή σε πανηγύρι και τραγούδησε στο τραπέζι του Γιώργου Μαζωνάκη, δείτε βίντεο
GALA
Γιώργος Μαζωνάκης Χαρά Βερρα Πανηγύρι

Η Χαρά Βέρρα κατέβηκε από τη σκηνή σε πανηγύρι και τραγούδησε στο τραπέζι του Γιώργου Μαζωνάκη, δείτε βίντεο

Ο τραγουδιστής ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει κομμάτι του Γιάννη Πάριου με τη συνοδεία του Βασίλη Σαλέα στο κλαρίνο

Η Χαρά Βέρρα κατέβηκε από τη σκηνή σε πανηγύρι και τραγούδησε στο τραπέζι του Γιώργου Μαζωνάκη, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
13 ΣΧΟΛΙΑ
Σε πανηγύρι όπου εμφανιζόταν η Χαρά Βέρρα διασκέδασε ο Γιώργος Μαζωνάκης με την τραγουδίστρια να κατεβαίνει από τη σκηνή, ερμηνεύοντας ορισμένα κομμάτια στο τραπέζι του.

Το βράδυ της Κυριακής 26 Ιουλίου, η τραγουδίστρια εμφανίστηκε με τους Γιάννη Τσαπρούνη και Βασίλη Σαλέα στα Καμένα Βούρλα. Μέσα από βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, κυκλοφόρησαν τόσο πλάνα από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέβηκε στην πίστα και τραγούδησε, όσο και με τη Χαρά Βέρρα να κάθεται στο τραπέζι του.

Η τραγουδίστρια είπε με τον καλλιτέχνη το «Υπάρχω» και συνέχισε με άλλες επιτυχίες. Ο Γιώργος Μαζωνάκης καθόταν δίπλα της, δείχνοντας να απολαμβάνει τη μουσική αυτή στιγμή. Σε ανάρτηση που έκανε η Χαρά Βέρρα τη Δευτέρα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, έγραψε για τη συνάντηση με τον καλλιτέχνη: «Ευχαριστούμε θερμά τον μοναδικό Γιώργο Μαζωνάκη για την παρουσία του στο χθεσινό πανηγύρι μας στα Καμένα Βούρλα, και για την υπέροχη βραδιά που περάσαμε μαζί με τον Βασίλη Σαλέα».

Δείτε βίντεο



Σε άλλο σημείο της βραδιάς, ο Γιώργος Μαζωνάκης επέλεξε να τραγουδήσει το «Απορώ» του Γιάννη Πάριου, με τη συνοδεία του Βασίλη Σαλέα στο κλαρίνο.

Κλείσιμο
Ιωάννα Μαρίνου
13 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης