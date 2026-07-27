Η Χαρά Βέρρα κατέβηκε από τη σκηνή σε πανηγύρι και τραγούδησε στο τραπέζι του Γιώργου Μαζωνάκη, δείτε βίντεο
Η Χαρά Βέρρα κατέβηκε από τη σκηνή σε πανηγύρι και τραγούδησε στο τραπέζι του Γιώργου Μαζωνάκη, δείτε βίντεο
Ο τραγουδιστής ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει κομμάτι του Γιάννη Πάριου με τη συνοδεία του Βασίλη Σαλέα στο κλαρίνο
Σε πανηγύρι όπου εμφανιζόταν η Χαρά Βέρρα διασκέδασε ο Γιώργος Μαζωνάκης με την τραγουδίστρια να κατεβαίνει από τη σκηνή, ερμηνεύοντας ορισμένα κομμάτια στο τραπέζι του.
Το βράδυ της Κυριακής 26 Ιουλίου, η τραγουδίστρια εμφανίστηκε με τους Γιάννη Τσαπρούνη και Βασίλη Σαλέα στα Καμένα Βούρλα. Μέσα από βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, κυκλοφόρησαν τόσο πλάνα από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέβηκε στην πίστα και τραγούδησε, όσο και με τη Χαρά Βέρρα να κάθεται στο τραπέζι του.
Η τραγουδίστρια είπε με τον καλλιτέχνη το «Υπάρχω» και συνέχισε με άλλες επιτυχίες. Ο Γιώργος Μαζωνάκης καθόταν δίπλα της, δείχνοντας να απολαμβάνει τη μουσική αυτή στιγμή. Σε ανάρτηση που έκανε η Χαρά Βέρρα τη Δευτέρα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, έγραψε για τη συνάντηση με τον καλλιτέχνη: «Ευχαριστούμε θερμά τον μοναδικό Γιώργο Μαζωνάκη για την παρουσία του στο χθεσινό πανηγύρι μας στα Καμένα Βούρλα, και για την υπέροχη βραδιά που περάσαμε μαζί με τον Βασίλη Σαλέα».
Δείτε βίντεο
Σε άλλο σημείο της βραδιάς, ο Γιώργος Μαζωνάκης επέλεξε να τραγουδήσει το «Απορώ» του Γιάννη Πάριου, με τη συνοδεία του Βασίλη Σαλέα στο κλαρίνο.
Το βράδυ της Κυριακής 26 Ιουλίου, η τραγουδίστρια εμφανίστηκε με τους Γιάννη Τσαπρούνη και Βασίλη Σαλέα στα Καμένα Βούρλα. Μέσα από βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, κυκλοφόρησαν τόσο πλάνα από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέβηκε στην πίστα και τραγούδησε, όσο και με τη Χαρά Βέρρα να κάθεται στο τραπέζι του.
Η τραγουδίστρια είπε με τον καλλιτέχνη το «Υπάρχω» και συνέχισε με άλλες επιτυχίες. Ο Γιώργος Μαζωνάκης καθόταν δίπλα της, δείχνοντας να απολαμβάνει τη μουσική αυτή στιγμή. Σε ανάρτηση που έκανε η Χαρά Βέρρα τη Δευτέρα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, έγραψε για τη συνάντηση με τον καλλιτέχνη: «Ευχαριστούμε θερμά τον μοναδικό Γιώργο Μαζωνάκη για την παρουσία του στο χθεσινό πανηγύρι μας στα Καμένα Βούρλα, και για την υπέροχη βραδιά που περάσαμε μαζί με τον Βασίλη Σαλέα».
Δείτε βίντεο
Σε άλλο σημείο της βραδιάς, ο Γιώργος Μαζωνάκης επέλεξε να τραγουδήσει το «Απορώ» του Γιάννη Πάριου, με τη συνοδεία του Βασίλη Σαλέα στο κλαρίνο.
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