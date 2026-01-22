Κατερίνα Καινούργιου: Δεν είμαι καμιά απεγνωσμένη να γυρίσω στη δουλειά 15 μέρες μετά τη γέννα
Κατερίνα Καινούργιου: Δεν είμαι καμιά απεγνωσμένη να γυρίσω στη δουλειά 15 μέρες μετά τη γέννα
Είμαι λίγο παραδοσιακή, έχω και τη γιαγιά που θα μου πει «μην τυχόν και γυρίσεις πριν τις 40 μέρες» ανέφερε η παρουσιάστρια
Την απόφασή της να παραμείνει για ένα εύλογο χρονικό διάστημα μαζί με το παιδί της μετά τη γέννησή του, μοιράστηκε η Κατερίνα Καινούργιου, τονίζοντας ότι δεν διακατέχεται από κάποια απόγνωση να επιστρέψει στις 15 ημέρες στην εκπομπή της.
Για την περίοδο της λοχείας και το πότε σκοπεύει να επιστρέψει στην τηλεόραση μετά τη γέννηση της κόρης της μίλησε η παρουσιάστρια το πρωί της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου μέσα από το «Super Κατερίνα».
Συγκεκριμένα, η Κατερίνα Καινούργιου, που διανύει τον έβδομο μήνα της κύησής της ανέφερε ότι αναμένεται να γεννήσει τον Απρίλιο. Σε ερώτηση του Χάρη Λεμπιδάκη για το εάν θα επιστρέψει στα επαγγελματικά της καθήκοντα, 15 ημέρες μετά τον τοκετό, σχολίασε: «Μόνο 15 μέρες θα λείψω; Τι είναι αυτά που λες; Τι λες τώρα; Αυτά που ακούω, 15 μέρες λείπουνε κάποιοι, συγγνώμη θα το πω… εγώ θα το βίωνα… εδώ και ο σταθμός είναι πολύ μαζί μου σε αυτό. Δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία να απαντάω σε όλα αυτά, αλλά είδες η ομάδα προχθές κάθισε μόνη της την εκπομπή και τα πήγανε εξαιρετικά. Δεν έχει να κάνει αυτό», είπε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου.
Στη συνέχεια ξεκαθάρισε: «15 μέρες δεν θα λείψω. Γιατί ούτε ο σταθμός μ’ έχει πιέσει, να το πω κι αυτό, αλλά ούτε εγώ θέλω να γεννήσω το παιδάκι μου και να κάτσω μόνο 15 μέρες. Και δεν είμαι καμιά απεγνωσμένη να γυρίσω, να ξαναφανώ στην τηλεόραση. Θέλω να απολαύσω εκείνες τις μέρες όπως πρέπει» και κατέληξε: «Είμαι και λίγο παραδοσιακή… έχω και τη γιαγιά που θα μου πει “μην τυχόν και γυρίσεις πριν τις 40 μέρες”. Το μήνα μου θα τον πάρω. Μετά εκτίθεσαι και πολύ… τα βλέπω διαφορετικά».
Η Κατερίνα Καινούργιου περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή. Η ευχάριστη είδηση ανακοινώθηκε από την ίδια στις 9 Νοεμβρίου μέσα από ανάρτηση που είχε κάνει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. «Μέσα σε μια μικρή καρδιά που μόλις άρχισε να χτυπά, χωρά όλη μας η ευτυχία. Σας ευχαριστώ για τις υπέροχες ευχές σας, τη θετική σας ενέργεια και κυρίως για τη διακριτικότητά σας στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου», είχε γράψει στη λεζάντα της δημοσίευσής της.
