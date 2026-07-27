Ο Μπρους Σπρίνγκστιν βγήκε ως guest στην τελευταία συναυλία των Bon Jovi στο Madison Square Garden

Οι δύο καλλιτέχνες ερμήνευσαν μαζί το «Who Says You Can't Go Home», ενώ στη συνέχεια ο Μπον Τζόβι συμμετείχε στο «The Promised Land» του Σπρίνγκστιν. Στην αρχή του τραγουδιού προσπάθησε να παίξει φυσαρμόνικα, όμως αντιμετώπισε δυσκολία, άφησε το όργανο στην άκρη και συνέχισε την ερμηνεία του, με τον Σπρίνγκστιν να αντιδρά χαμογελώντας.

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