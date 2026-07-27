Ο Μπρους Σπρίνγκστιν βγήκε ως guest στην τελευταία συναυλία των Bon Jovi στο Madison Square Garden
Ο Μπρους Σπρίνγκστιν βγήκε ως guest στην τελευταία συναυλία των Bon Jovi στο Madison Square Garden
Ο καλλιτέχνης ερμήνευσε μαζί με τον Τζον Μπον Τζόβι το «Who Says You Can't Go Home»
Μια ξεχωριστή έκπληξη περίμενε τους θεατές της τελευταίας συναυλίας των Bon Jovi στο Madison Square Garden, καθώς ο Μπρους Σπρίνγκστιν ανέβηκε στη σκηνή για μια κοινή εμφάνιση με τον Τζον Μπον Τζόβι.
Η αιφνιδιαστική συμμετοχή του 76χρονου μουσικού πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 26 Ιουλίου, στο φινάλε της ένατης εμφάνισης του συγκροτήματος στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσαν θεατές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τζον Μπον Τζόβι υποδέχτηκε τον Σπρίνγκστιν λέγοντας: «Κυρίες και κύριοι, ο ένας και μοναδικός Μπρους Σπρίνγκστιν. Ο βασιλιάς της σπουδαίας πολιτείας του Νιου Τζέρσεϊ. Ποιος λέει ότι δεν μπορείς να επιστρέψεις σπίτι;».
Οι δύο καλλιτέχνες ερμήνευσαν μαζί το «Who Says You Can't Go Home», ενώ στη συνέχεια ο Μπον Τζόβι συμμετείχε στο «The Promised Land» του Σπρίνγκστιν. Στην αρχή του τραγουδιού προσπάθησε να παίξει φυσαρμόνικα, όμως αντιμετώπισε δυσκολία, άφησε το όργανο στην άκρη και συνέχισε την ερμηνεία του, με τον Σπρίνγκστιν να αντιδρά χαμογελώντας.
Δείτε βίντεο
Η εμφάνιση αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά τη συναυλία της Πέμπτης, όταν ο Τζον Μπον Τζόβι αναγκάστηκε να ολοκληρώσει το πρόγραμμά του νωρίτερα λόγω συμπτωμάτων ιγμορίτιδας που επηρέασαν τη φωνή του.
Απευθυνόμενος τότε στο κοινό, είχε ζητήσει συγγνώμη, λέγοντας: «Λυπάμαι. Δεν είμαι καλά και δεν σας προσφέρω τον καλύτερό μου εαυτό». Η σειρά εμφανίσεων στο Madison Square Garden σηματοδότησε την επιστροφή των Bon Jovi στη σκηνή, έπειτα από την επέμβαση στις φωνητικές χορδές στην οποία υποβλήθηκε ο Τζον Μπον Τζόβι το 2022. Πρόσφατα, ο ίδιος είχε δηλώσει ότι έχει αναρρώσει πλήρως, ύστερα από πολυετή αποκατάσταση και φωνητική προετοιμασία.
Η αιφνιδιαστική συμμετοχή του 76χρονου μουσικού πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 26 Ιουλίου, στο φινάλε της ένατης εμφάνισης του συγκροτήματος στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσαν θεατές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τζον Μπον Τζόβι υποδέχτηκε τον Σπρίνγκστιν λέγοντας: «Κυρίες και κύριοι, ο ένας και μοναδικός Μπρους Σπρίνγκστιν. Ο βασιλιάς της σπουδαίας πολιτείας του Νιου Τζέρσεϊ. Ποιος λέει ότι δεν μπορείς να επιστρέψεις σπίτι;».
Οι δύο καλλιτέχνες ερμήνευσαν μαζί το «Who Says You Can't Go Home», ενώ στη συνέχεια ο Μπον Τζόβι συμμετείχε στο «The Promised Land» του Σπρίνγκστιν. Στην αρχή του τραγουδιού προσπάθησε να παίξει φυσαρμόνικα, όμως αντιμετώπισε δυσκολία, άφησε το όργανο στην άκρη και συνέχισε την ερμηνεία του, με τον Σπρίνγκστιν να αντιδρά χαμογελώντας.
Δείτε βίντεο
Η εμφάνιση αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά τη συναυλία της Πέμπτης, όταν ο Τζον Μπον Τζόβι αναγκάστηκε να ολοκληρώσει το πρόγραμμά του νωρίτερα λόγω συμπτωμάτων ιγμορίτιδας που επηρέασαν τη φωνή του.
Απευθυνόμενος τότε στο κοινό, είχε ζητήσει συγγνώμη, λέγοντας: «Λυπάμαι. Δεν είμαι καλά και δεν σας προσφέρω τον καλύτερό μου εαυτό». Η σειρά εμφανίσεων στο Madison Square Garden σηματοδότησε την επιστροφή των Bon Jovi στη σκηνή, έπειτα από την επέμβαση στις φωνητικές χορδές στην οποία υποβλήθηκε ο Τζον Μπον Τζόβι το 2022. Πρόσφατα, ο ίδιος είχε δηλώσει ότι έχει αναρρώσει πλήρως, ύστερα από πολυετή αποκατάσταση και φωνητική προετοιμασία.
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