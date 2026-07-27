Η Αναστασία Παντούση και ο Ιωάννης Παπαζήσης πήγαν μαζί σε συναυλία του Μπρούνο Μαρς στο Λονδίνο
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Αναστασία Παντούση Ιωάννης Παπαζήσης Μπρούνο Μαρς Συναυλία

Η Αναστασία Παντούση και ο Ιωάννης Παπαζήσης πήγαν μαζί σε συναυλία του Μπρούνο Μαρς στο Λονδίνο

Οι δύο ηθοποιοί πόζαραν χαμογελαστοί στο στάδιο Wembley - Να κάνετε πράγματα που σας γεμίζουν την ψυχή, έγραψε η ηθοποιός

Η Αναστασία Παντούση και ο Ιωάννης Παπαζήσης πήγαν μαζί σε συναυλία του Μπρούνο Μαρς στο Λονδίνο
Γεωργία Κοτζιά
12 ΣΧΟΛΙΑ
Μαζί σε συναυλία του Μπρούνο Μαρς στο Λονδίνο πήγαν η Αναστασία Παντούση και ο Ιωάννης Παπαζήσης.

Η ηθοποιός, τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, ανέβασε στο Instagram στιγμιότυπα από την εμπειρία της στο στάδιο Wembley  όπου παρακολούθησε τον τραγουδιστή με τον σύντροφό της, δηλώνοντας πως πρόκειται για μία ανάμνηση που κάθε φορά που τη σκέφτεται θα χαμογελά.

Η Αναστασία Παντούση πόζαρε χαμογελαστή με τον Ιωάννη Παπαζήση έξω από το στάδιο, αλλά και κατά τη διάρκεια της συναυλίας και στη λεζάντα έγραψε χαρακτηριστικά: «Εγώ θέλω να σου πω καλή εβδομάδα και να κάνεις πράγματα που σου γεμίζουν την ψυχή. Γιατί όταν θα τη νιώθεις λίγο άδεια, το μυαλό θα σε βοηθάει και θα σε πηγαίνει εκεί, στις στιγμές που την γέμισαν, κι ένα αβίαστο χαμόγελο θα σχηματίζεται και θα γεμίζει πάλι...».

Δείτε τις φωτογραφίες


Η Αναστασία Παντούση και ο Ιωάννης Παπαζήσης πήγαν μαζί σε συναυλία του Μπρούνο Μαρς στο Λονδίνο
Η Αναστασία Παντούση και ο Ιωάννης Παπαζήσης πήγαν μαζί σε συναυλία του Μπρούνο Μαρς στο Λονδίνο
Η Αναστασία Παντούση και ο Ιωάννης Παπαζήσης πήγαν μαζί σε συναυλία του Μπρούνο Μαρς στο Λονδίνο
Η Αναστασία Παντούση και ο Ιωάννης Παπαζήσης πήγαν μαζί σε συναυλία του Μπρούνο Μαρς στο Λονδίνο
Η Αναστασία Παντούση και ο Ιωάννης Παπαζήσης πήγαν μαζί σε συναυλία του Μπρούνο Μαρς στο Λονδίνο
Η Αναστασία Παντούση και ο Ιωάννης Παπαζήσης πήγαν μαζί σε συναυλία του Μπρούνο Μαρς στο Λονδίνο
Η Αναστασία Παντούση και ο Ιωάννης Παπαζήσης πήγαν μαζί σε συναυλία του Μπρούνο Μαρς στο Λονδίνο
Η Αναστασία Παντούση και ο Ιωάννης Παπαζήσης πήγαν μαζί σε συναυλία του Μπρούνο Μαρς στο Λονδίνο
Η Αναστασία Παντούση και ο Ιωάννης Παπαζήσης πήγαν μαζί σε συναυλία του Μπρούνο Μαρς στο Λονδίνο
Η Αναστασία Παντούση και ο Ιωάννης Παπαζήσης πήγαν μαζί σε συναυλία του Μπρούνο Μαρς στο Λονδίνο
Η Αναστασία Παντούση και ο Ιωάννης Παπαζήσης πήγαν μαζί σε συναυλία του Μπρούνο Μαρς στο Λονδίνο
Γεωργία Κοτζιά
12 ΣΧΟΛΙΑ

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