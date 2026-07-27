Παντελής Παντελίδης: Αστέρι μου, ψυχή μου πάντα θα σε περιμένω, έγραψε η μητέρα του

ανήμερα της γιορτής του

Αγίου Παντελεήμονα, η Αθηνά Παντελίδου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία του παιδιού της.

Στις 18 Φεβρουαρίου του 2016, ο Παντελής Παντελίδης σκοτώθηκε σε τροχαίο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού. Όπως είχε γίνει γνωστό, το όχημα τύπου τζιπ, στο οποίο επέβαινε βγήκε εκτός πορείας και, κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Στο αυτοκίνητο βρίσκονταν επίσης δύο γυναίκες, η Φρόσω Κυριάκου και η Μίνα Αρναούτη, οι οποίες τραυματίστηκαν.