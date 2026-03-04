Ο Θέμης Μάλλης αναλαμβάνει τη θέση του Διευθυντή Προγράμματος του Open

Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Το κανάλι είχε ανακοινώσει νωρίτερα την αποχώρηση της Ιζαμπέλας Σασλόγλου
Τη θέση του Διευθυντή Προγράμματος του OPEN αναλαμβάνει ο Θέμης Μάλλης.
Όπως ανακοίνωσε το κανάλι: «Με 35ετή, φέτος, και εξαιρετικά επιτυχημένη επαγγελματική διαδρομή απ’ όλες τις στελεχιακές βαθμίδες και ρόλους στα μεγαλύτερα ελληνικά ιδιωτικά κανάλια, ο Θέμης Μάλλης, θα συμβάλλει καθοριστικά στον σχεδιασμό και στην επανατοποθέτηση του προγράμματος και κατ’ επέκταση στη μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξη του OPEN».
Το OPEN είχε ανακοινώσει νωρίτερα την αποχώρηση της Ιζαμπέλας Σασλόγλου. Στην ανακοίνωση, η Διοίκηση του καναλιού την ευχαριστούσε για τη συνεργασία και την πολύτιμη προσφορά της και της εύχεται κάθε επιτυχία στα μελλοντικά της σχέδια.
