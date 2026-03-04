Ο Θέμης Μάλλης αναλαμβάνει τη θέση του Διευθυντή Προγράμματος του Open
GALA
Θέμης Μάλλης OPEN Ιζαμπέλα Σασλόγλου

Το κανάλι είχε ανακοινώσει νωρίτερα την αποχώρηση της Ιζαμπέλας Σασλόγλου

Τη θέση του Διευθυντή Προγράμματος του OPEN αναλαμβάνει ο Θέμης Μάλλης.

Όπως ανακοίνωσε το κανάλι: «Με 35ετή, φέτος, και εξαιρετικά επιτυχημένη επαγγελματική διαδρομή απ’ όλες τις στελεχιακές βαθμίδες και ρόλους στα μεγαλύτερα ελληνικά ιδιωτικά κανάλια, ο Θέμης Μάλλης, θα συμβάλλει καθοριστικά στον σχεδιασμό και στην επανατοποθέτηση του προγράμματος και κατ’ επέκταση στη μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξη του OPEN». 

Το OPEN είχε ανακοινώσει νωρίτερα την αποχώρηση της Ιζαμπέλας Σασλόγλου  Στην ανακοίνωση, η Διοίκηση του καναλιού την ευχαριστούσε για τη συνεργασία και την πολύτιμη προσφορά της και της εύχεται κάθε επιτυχία στα μελλοντικά της σχέδια.
