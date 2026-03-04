Ο Θέμης Μάλλης αναλαμβάνει τη θέση του Διευθυντή Προγράμματος του Open

Στην ανακοίνωση, η Διοίκηση του καναλιού την ευχαριστούσε για τη συνεργασία και την πολύτιμη προσφορά της και της εύχεται κάθε επιτυχία στα μελλοντικά της σχέδια.

Τη θέση του Διευθυντή Προγράμματος του OPEN αναλαμβάνει ο Θέμης Μάλλης Όπως ανακοίνωσε το κανάλι: «Με 35ετή, φέτος, και εξαιρετικά επιτυχημένη επαγγελματική διαδρομή απ’ όλες τις στελεχιακές βαθμίδες και ρόλους στα μεγαλύτερα ελληνικά ιδιωτικά κανάλια, ο Θέμης Μάλλης, θα συμβάλλει καθοριστικά στον σχεδιασμό και στην επανατοποθέτηση του προγράμματος και κατ’ επέκταση στη μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξη του OPEN».Το OPEN είχε ανακοινώσει νωρίτερα την αποχώρηση της Ιζαμπέλας Σασλόγλου