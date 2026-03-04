Αλεξάνδρου για Ελληνίδου: Καταλαβαίνω το «ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι», αλλά δεν θέλω να μιλάω για τα προσωπικά μου
Το πρώην μοντέλο αρνήθηκε να μιλήσει για το κοινό τους ταξίδι στην Ταϊλάνδη
Την απόφασή του να μην μιλάει δημόσια για την προσωπική του ζωή μοιράστηκε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, παρά το γεγονός που ο κόσμος μιλάει και σχολιάζει τη σχέση του με τη Ρία Ελληνίδου.
Πρόσφατα, οι δύο τους, όπως αποκαλύφθηκε από τα social media, πραγματοποίησαν ένα ταξίδι στην Ταϊλάνδη μαζί, με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να τονίζει την επιθυμία του να μην αναφερθεί στην απόδρασή τους, σε δηλώσεις που έκανε στο «Super Κατερίνα» και προβλήθηκαν την Τετάρτη 4 Μαρτίου.
Όσο για τον λόγο που προστατεύει τα προσωπικά του από τα φώτα της δημοσιότητας, εξήγησε: «Δεν θέλω να μιλάω για τα προσωπικά μου για πολλούς και διάφορους λόγους. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος μπορεί να λέει "ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι". Νομίζω ότι επειδή έχω βιώσει το πικ της διαφήμισης πολλών πραγμάτων, είδα ότι αυτό δεν βγαίνει κάπου. Τα προσωπικά μου κομμάτια θέλω να είναι προσωπικά».
Έπειτα, το πρώην μοντέλο δέχτηκε ερωτήσεις για το κοινό ταξίδι τους, απαντώντας: «Μόνος μου πήγα στην Ταϊλάνδη, γιατί το λες αυτό; Ήταν ένας προορισμός που δεν είχα ξαναπάει. Ήταν εντελώς διαφορετικός με όλα τα άλλα» και στη συνέχεια σχολίασε σχετικά με το εάν και για την τραγουδίστρια ήταν η πρώτη φορά, που επισκέφτηκε τον εξωτικό προορισμό: «Δεν ξέρω τι είναι αυτά που λες, δεν μπορώ να απαντήσω για άλλον άνθρωπο». Επιπλέον, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δεν επιβεβαίωσε την αναφορά της Ρίας Ελληνίδου στα social media, ότι το ταξίδι της το έκανε δώρο ο σύντροφός της για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου: «Δεν ξέρω ποιος της το έκανε, να είναι καλά ο άνθρωπος όποιος της το έκανε».
Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δέχτηκε ερωτήσεις για την πρώην σύντροφό του, Ιωάννα Τούνη, με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει πως δεν θέλει να τροφοδοτεί συζητήσεις που γίνονται για τη σχέση τους: «Δεν μπορώ να μιλήσω για την Ιωάννα και δεν θα ήθελα να πω κάτι» και συνέχισε: «Εγώ θα πω για εμένα, ότι όταν είσαι κάπου καλά δεν ασχολείσαι με το παρελθόν. Το λέω γενικότερα και όχι για το δικό μου κομμάτι με την Ιωάννα. Από εκεί και πέρα ο κάθε άνθρωπος το κάνει για τους δικούς του λόγους και σκοπούς. Όταν είσαι καλά σε μία φάση, ασχολείται για το το γίνεται με τα σχόλια;».
Η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δεν επιβεβαιώνουν, αλλά ούτε και διαψεύδουν τη σχέση τους. Όσο βρίσκονταν μαζί στην Ταϊλάνδη έκαναν ξεχωριστές αναρτήσεις από τον εξωτικό προορισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένα βίντεο της τραγουδίστριας όμως με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, ήρθε να επιβεβαιώσει ότι ήταν μαζί στην Ταϊλάνδη.
