Δημήτρης Αλεξάνδρου για Ρία Ελληνίδου: Τυχερός αυτός που τη θαυμάζει
Το πρώην μοντέλο μίλησε για τη σχέση με τον γιο του, ενώ έκανε και ένα σχόλιο για την τραγουδίστρια
Ένα σχόλιο για τη Ρία Ελληνίδου έκανε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως είναι τυχερός εκείνος που τη θαυμάζει.
Την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, το πρώην μοντέλο ήταν καλεσμένο στο «Πρωινό» και συζήτησε μεταξύ άλλων για τον γιο του, αλλά και για την τραγουδίστρια, με την οποία το τελευταίο διάστημα δημοσιεύματα τον θέλουν σε σχέση - καμία όμως πλευρά δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τη φημολογία.
Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, προβλήθηκε απόσπασμα με δηλώσεις της από το αεροδρόμιο με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να χαμογελάει αμήχανα. Όταν ο Γιώργος Λιάγκας τον ρώτησε για το αν η Ρία Ελληνίδου κατάφερε τελικά να πραγματοποιήσει το ταξίδι της παρά την κακοκαιρία και συγκεκριμένα πώς αισθάνεται βλέποντάς τη στην τηλεόραση, το πρώην μοντέλο είπε: «Αα, συνεχίζεις. Πάρα πολύ ωραία. Τυχερός αυτός που τη θαυμάζει».
Έπειτα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μίλησε για τον ρόλο του ως πατέρας, τη σημασία της οικογένειας και εάν τον ενδιαφέρει ένας μελλοντικός γάμος: «Τι διαφορά έχει ο γάμος από μια πολύ σοβαρή σχέση που συγκατοικείς; Θέλω πολλά παιδιά να κάνω. Μου αρέσουν πολύ. Για τους πατέρες πάνε να βγάλουν μια ταμπέλα, ότι είμαστε κάτι σαν συνοδευτικό, αλλά έχουμε κι εμείς έναν πολύ σοβαρό ρόλο. Όλοι προσπαθούν να παραγκωνίσουν αυτόν τον αφανή ήρωα, που λέγεται πατέρας, ότι δεν είναι κάτι και ότι δεν παίζει και τόσο σημαντικό ρόλο. Είναι πολύ σημαντικό για το παιδί και οι δυο γονείς να είναι ενεργοί σε όλα τα πράγματα. Σε σκανδιναβικές χώρες ο μπαμπάς κάνει ό,τι κάνει και η μαμά. Μου αρέσει η πατρότητα, το παιδί μου είναι. Εμένα ο πατέρας μου δεν ήταν ενεργός σε αυτό το κομμάτι».
Αναφερόμενος στη σχέση με τον γιο του, όταν δεν είναι μαζί του, τόνισε: «Είναι δύσκολο όταν δεν έχω τον Πάρη μαζί μου, αλλά τι να κάνουμε που πρέπει να ζήσεις κι εσύ με τον εαυτό σου, να είσαι ευτυχισμένος, γιατί το παιδί σου δεν θα θέλει να σε δει σε άλλη κατάσταση λιγότερη από αυτή που σε έχει στο μυαλό του. Όταν του λέω πάμε στο βουνό, του αρέσει».
Έπειτα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μίλησε για τον ρόλο του ως πατέρας, τη σημασία της οικογένειας και εάν τον ενδιαφέρει ένας μελλοντικός γάμος: «Τι διαφορά έχει ο γάμος από μια πολύ σοβαρή σχέση που συγκατοικείς; Θέλω πολλά παιδιά να κάνω. Μου αρέσουν πολύ. Για τους πατέρες πάνε να βγάλουν μια ταμπέλα, ότι είμαστε κάτι σαν συνοδευτικό, αλλά έχουμε κι εμείς έναν πολύ σοβαρό ρόλο. Όλοι προσπαθούν να παραγκωνίσουν αυτόν τον αφανή ήρωα, που λέγεται πατέρας, ότι δεν είναι κάτι και ότι δεν παίζει και τόσο σημαντικό ρόλο. Είναι πολύ σημαντικό για το παιδί και οι δυο γονείς να είναι ενεργοί σε όλα τα πράγματα. Σε σκανδιναβικές χώρες ο μπαμπάς κάνει ό,τι κάνει και η μαμά. Μου αρέσει η πατρότητα, το παιδί μου είναι. Εμένα ο πατέρας μου δεν ήταν ενεργός σε αυτό το κομμάτι».
Αναφερόμενος στη σχέση με τον γιο του, όταν δεν είναι μαζί του, τόνισε: «Είναι δύσκολο όταν δεν έχω τον Πάρη μαζί μου, αλλά τι να κάνουμε που πρέπει να ζήσεις κι εσύ με τον εαυτό σου, να είσαι ευτυχισμένος, γιατί το παιδί σου δεν θα θέλει να σε δει σε άλλη κατάσταση λιγότερη από αυτή που σε έχει στο μυαλό του. Όταν του λέω πάμε στο βουνό, του αρέσει».
