ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live η κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Αχαρνών και Κηφισίας - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Ρία Ελληνίδου και Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το κοινό βίντεο από το ταξίδι τους στην Ταϊλάνδη
GALA
Ρία Ελληνίδου Δημήτρης Αλεξάνδρου Ταϊλάνδη

Ρία Ελληνίδου και Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το κοινό βίντεο από το ταξίδι τους στην Ταϊλάνδη

Το πρώην μοντέλο και η τραγουδίστρια βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες στον εξωτικό προορισμό

Ρία Ελληνίδου και Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το κοινό βίντεο από το ταξίδι τους στην Ταϊλάνδη
Ιωάννα Μαρίνου
8 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα βίντεο από την Ταϊλάνδη, στο οποίο εμφανίζεται με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, δημοσίευσε η Ρία Ελληνίδου.

Το πρώην μοντέλο και η τραγουδίστρια βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες στον εξωτικό προορισμό, κάνοντας αναρτήσεις από τα μέρη, όπου επισκέπτονται, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτουν ότι βρίσκονται εκεί μαζί.

Σε βίντεο που μοιράστηκε η Ρία Ελληνίδου στα social media, απόσπασμα του οποίου προβλήθηκε την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου στο «Πρωινό» εμφανίζεται με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να χαμογελούν, ενώ έκαναν μία δραστηριότητα φορώντας κράνος.

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgnxk24hz4u9)

Το τελευταίο διάστημα φήμες θέλουν τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να είναι σε σχέση με τη Ρία Ελληνίδου μετά από κοινές εξόδους και εμφανίσεις που έχουν κάνει μαζί. Καμία ωστόσο από τις δύο πλευρές δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τα σχετικά δημοσιεύματα. Σε δηλώσεις που έκανε το πρώην μοντέλο σε εμφάνισή του στην εκπομπή «Το Πρωινό» είχε πει για την τραγουδίστρια: «Τυχερός αυτός που τη θαυμάζει».
Ιωάννα Μαρίνου
8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ασφάλιση Κατοικίας: Προστατεύοντας την περιουσία και την ψυχική σου ηρεμία

Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης