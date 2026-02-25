Ρία Ελληνίδου και Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το κοινό βίντεο από το ταξίδι τους στην Ταϊλάνδη
Το πρώην μοντέλο και η τραγουδίστρια βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες στον εξωτικό προορισμό
Ένα βίντεο από την Ταϊλάνδη, στο οποίο εμφανίζεται με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, δημοσίευσε η Ρία Ελληνίδου.
Το πρώην μοντέλο και η τραγουδίστρια βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες στον εξωτικό προορισμό, κάνοντας αναρτήσεις από τα μέρη, όπου επισκέπτονται, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτουν ότι βρίσκονται εκεί μαζί.
Σε βίντεο που μοιράστηκε η Ρία Ελληνίδου στα social media, απόσπασμα του οποίου προβλήθηκε την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου στο «Πρωινό» εμφανίζεται με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να χαμογελούν, ενώ έκαναν μία δραστηριότητα φορώντας κράνος.
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgnxk24hz4u9)
Το τελευταίο διάστημα φήμες θέλουν τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να είναι σε σχέση με τη Ρία Ελληνίδου μετά από κοινές εξόδους και εμφανίσεις που έχουν κάνει μαζί. Καμία ωστόσο από τις δύο πλευρές δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τα σχετικά δημοσιεύματα. Σε δηλώσεις που έκανε το πρώην μοντέλο σε εμφάνισή του στην εκπομπή «Το Πρωινό» είχε πει για την τραγουδίστρια: «Τυχερός αυτός που τη θαυμάζει».
