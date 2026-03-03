Μαρία Κωνσταντάρου μετά την παρουσία της στον «Εκατομμυριούχο»: Το ότι το σκέφτηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δείχνει αγάπη
Μετά τη δήλωσή της ότι επί τρία χρόνια προσπαθούσε να συμμετάσχει στο τηλεπαιχνίδι χωρίς ανταπόκριση, η ηθοποιός βρέθηκε τελικά στο πλατό
Μετά την παρουσία της στον «Εκατομμυριούχο», η Μαρία Κωνσταντάρου δήλωσε πως της προκάλεσε εντύπωση η κίνηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου να τη βοηθήσει να κάνει την επιθυμία της πραγματικότητα. Η σκέψη του, τόνισε, δείχνει αγάπη.
Η ηθοποιός είχε δηλώσει πριν από περίπου έναν μήνα στην εκπομπή «Buongiorno» πως επί τρία χρόνια προσπαθούσε να συμμετάσχει στο τηλεπαιχνίδι, με την ελπίδα να κερδίσει χρήματα, αφού δεν μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά με τη σύνταξή της. Τελικά, βρέθηκε στο πλατό του «Εκατομμυριούχου», καταφέρνοντας μάλιστα να κερδίσει 2000 ευρώ.
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, που βρίσκεται στο τιμόνι της παρουσίασης του συγκεκριμένου τηλεοπτικού προγράμματος, ήταν αυτός που της πρόσφερε τη δυνατότητα να δοκιμάσει τις γνώσεις της και να εξασφαλίσει ένα χρηματικό ποσό. Το βράδυ της Δευτέρας 3 Μαρτίου, ο παρουσιαστής επεφύλασσε στη Μαρία Κωνσταντάρου την έκπληξη στο πλαίσιο της συνέντευξής της στο «The 2Night Show».
Μιλώντας για το όνειρό της που έγινε πραγματικότητα στην εκπομπή «Buongiorno», την Τρίτη 3 Μαρτίου, η Μαρία Κωνσταντάρου τόνισε πως απόλαυσε την εμπειρία αυτή και ότι εξεπλάγη από την κίνηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου. «Το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Είναι το ότι σκέφτηκε ο Γρηγόρης να μου κάνει έκπληξη. Το ότι μπήκε στη διαδικασία να σκεφτεί να μου κάνει έκπληξη, αυτό ήταν που μου έκανε εντύπωση, δείχνει αγάπη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ», δήλωσε.
