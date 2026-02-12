Μαρία Κωνσταντάρου: Θέλω να πάρω μέρος στον «Εκατομμυριούχο» για τα λεφτά, τρία χρόνια κάνω αιτήσεις και δεν με παίρνουν
Παίρνω σύνταξη 785 ευρώ, έχω πουλήσει ό,τι μπορούσα και τα λεφτά τελειώνουν, πρόσθεσε η ηθοποιός
Μία αποκάλυψη έκανε η Μαρία Κωνσταντάρου για τις αιτήσεις που έχει κάνει ώστε να βρεθεί στον «Εκατομμυριούχο» γιατί θέλει τα βγάλει χρήματα.
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη στο Buongiorno την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου και ένα ακόμη από τα θέματα για τα οποία συζήτησε είναι οι άνθρωποι που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή της, ενώ αναφέρθηκε και στον γάμο που έκανε με τον τρίτο ξάδερφό της. Η Μαρία Κωνσταντάρου προχώρησε και σε μία εξομολόγηση για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει.
Αρχικά, η Μαρία Κωνσταντάρου είπε για το τηλεπαιχνίδι: «Θέλω να πάρω μέρος στον Εκατομμυριούχο, αλλά δεν με παίρνουν. Θέλω να πάω γιατί θέλω λεφτά. Νομίζω ότι έχω ελπίδες μέχρι 5.000 ευρώ. Εδώ και τρία χρόνια κάνω αιτήσεις και δεν έχει απαντήσει κανείς. Ίσως επειδή είμαι μεγάλη ή επειδή είμαι γνωστή». Τότε βγήκε σε ζωντανή σύνδεση ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και της εξήγησε πως είναι πολλές οι αιτήσεις και υπάρχει καθυστέρηση, γι' αυτό δεν έχει γίνει δεκτή καμία αίτηση μέχρι τώρα. Η ηθοποιός συγκινήθηκε από την έκπληξη που της ετοίμασαν και δεν μπορούσε να πιστέψει την κουβέντα που έκαναν.
Σχετικά με τις οικονομικές της δυσκολίες, η Μαρία Κωνσταντάρου εξήγησε σε άλλο σημείο της συνέντευξης: «Θέλω λεφτά. Παίρνω σύνταξη 785 ευρώ κι ό,τι ήταν να πουληθεί πουλήθηκε. Είχα ωραία πράγματα από την οικογένεια. Είχα πίνακες και αντίκες. Άλλοτε ό,τι πουλήθηκε πουλήθηκε με πόνο καρδιάς άλλοτε όχι. Για τους πίνακες του Τσαρούχη με ένοιαζε. Τελείωσαν αυτά, τελειώνουν και τα λεφτά και λες τώρα "τι θα κάνω;"».
Όταν η ηθοποιός ρωτήθηκε «ποιος είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στη ζωή σας;», έμεινε για λίγα δευτερόλεπτα σιωπηλή και έπειτα απάντησε: «Δεν έχω. Ας πούμε πως έχουν "φύγει". Aυτό που λένε “raison d’être”, δηλαδή λόγο ύπαρξης... αυτή τη στιγμή δεν έχω λόγο ύπαρξης, πέρα απ’ το ότι περιμένω το καλοκαίρι, να πάω στη θάλασσα να κολυμπάω. Κολυμπάω πάρα πολύ. Μένω στο νερό μία ώρα και. Έχω και ένα μικρό βαρκάκι πλαστικό και τα πέδιλά μου. Δεν φοβάμαι. Από μικρό παιδί έπαιρνα τα ψάρια από πίσω και χανόμουν. Έλεγα “Πού είμαι Παναγία μου; Πού έχω πάει;”. Τέσσερα πράγματα αγαπάω στη ζωή μου: Τον έρωτα, το θέατρο, τη θάλασσα και τα ταξίδια. Ο έρωτας τελείωσε, το θέατρο… δεν το ξέρεις αυτό. Μου μένει η θάλασσα. Τα ταξίδια δεν μπορώ να τα κάνω γιατί δεν έχω λεφτά».
Όσον αφορά στην προσωπική της ζωή, η ηθοποιός ανέφερε: «Μένω μόνη μου. Σύντροφο να μένουμε στο ίδιο σπίτι δεν είχα. Είμαι πολύ ανεξάρτητη. Μοναξιά δεν έχω νιώσει ποτέ μου. Μοναξιά δεν ξέρω τι σημαίνει, επειδή ήμουν μοναχοπαίδι είχα αναπτύξει κάποιες άμυνες στη διάρκεια του χρόνου. Μου αρέσει να είμαι με συντροφιά, δεν λέω ότι επιλέγω να είμαι μόνη μου, αλλά να είναι άνθρωποι που μπορώ να μιλήσω και να με ευχαριστεί και να αναπνεύσω οξυγόνο. Διαφορετικά πλήττω θανάσιμα».
Έπειτα, εξομολογήθηκε για τον μοναδικό γάμο που έκανε: «Επειδή ο πατέρας μου δεν υπήρχε περίπτωση να με φήσει να βγω στο θέατρο. Ένας τρίτος ξάδερφός μου μου είπε "θα σε παντρευτώ για να ζήσεις το όνειρό σου". Ήταν υπέροχος άνθρωπος. Κάποια στιγμή χωρίσαμε αλλά ήταν υπέροχος. Μείναμε αρκετό καιρό μαζί. Ήταν και δύσκολα κι εύκολα χρόνια».
Η Μαρία Κωνσταντάρου μίλησε και για την οικογένειά της: «Γεννήθηκα στην Κοζάνη. Όταν ήμουν 40 ημερών χώρισαν ο πατέρας και η μητέρα μου, γιατί ο πατέρας μου ήταν 52 και η μάνα μου ήταν 18. Φυσικό ήταν. Δεν μεγάλωσα με τη βιολογική μου μαμά. Χωρίς να το καταλάβω, μία από τις αδερφές του πατέρα μου την είπα μαμά. Ουδέποτε σκέφτηκα ότι δεν είναι μαμά. Κάποια στιγμή το κατάλαβα μόνη μου, αλλά χωρίς τραύμα γιατί είχα πολλή αγάπη. Ήμουν ένα πολύ ευτυχισμένο παιδί. Είχα πολύ ωραία παιδικά χρόνια. Τη βιολογική μου μαμά τη γνώρισα γιατί με πήγαινε ο πατέρας μου κατά καιρούς και μου έλεγε "θα δούμε μία κυρία", αλλά δεν έχω τραύμα, δεν το έβλεπα περίεργα. Ήμουν σε ένα κέλυφος αγάπης που δεν κατάλαβα τίποτα», αποκάλυψε.
