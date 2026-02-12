Μαρία Κωνσταντάρου: Θέλω να πάρω μέρος στον «Εκατομμυριούχο» για τα λεφτά, τρία χρόνια κάνω αιτήσεις και δεν με παίρνουν

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgcx3lqkxxpl)

Η Μαρία Κωνσταντάρου μίλησε και για την οικογένειά της: «Γεννήθηκα στην Κοζάνη. Όταν ήμουν 40 ημερών χώρισαν ο πατέρας και η μητέρα μου, γιατί ο πατέρας μου ήταν 52 και η μάνα μου ήταν 18. Φυσικό ήταν. Δεν μεγάλωσα με τη βιολογική μου μαμά. Χωρίς να το καταλάβω, μία από τις αδερφές του πατέρα μου την είπα μαμά. Ουδέποτε σκέφτηκα ότι δεν είναι μαμά. Κάποια στιγμή το κατάλαβα μόνη μου, αλλά χωρίς τραύμα γιατί είχα πολλή αγάπη. Ήμουν ένα πολύ ευτυχισμένο παιδί. Είχα πολύ ωραία παιδικά χρόνια. Τη βιολογική μου μαμά τη γνώρισα γιατί με πήγαινε ο πατέρας μου κατά καιρούς και μου έλεγε "θα δούμε μία κυρία", αλλά δεν έχω τραύμα, δεν το έβλεπα περίεργα. Ήμουν σε ένα κέλυφος αγάπης που δεν κατάλαβα τίποτα», αποκάλυψε.