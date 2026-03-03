Πήγε τελικά στον «Εκατομμυριούχο» η Μαρία Κωνσταντάρου, η έκπληξη του Γρηγόρη Αρναούτογλου

785 ευρώ.



Όπως είπε η Μαρία Κωνσταντάρου: «Αγόρασα ένα διαμέρισμα στην Κηφισιά, όσο ήμουν στο θέατρο δεν είχα οικονομικό πρόβλημα. Κάποια στιγμή αναγκάστηκα να το πουλήσω, γιατί δυσκόλεψαν τα πράγματα. Είχα μια σύνταξη και από τον πατέρα μου. Με το που ήρθε ο Τσίπρας τις έκοψε. Εκεί τα έπαιξα, άρχισα να πουλάω πίνακες, αντίκες και κοσμήματα για να ζήσω. Έχουν αρχίσει να λιγοστεύουν ό,τι έχει απομείνει από την πώληση του σπιτιού. Χρειάζομαι από εκεί να τραβάω… Με 785 ευρώ σύνταξη δεν μπορείς να ζήσεις, ζω έναν εφιάλτη κατά καιρούς, ότι αν τελειώσουν και αυτά τα ελάχιστα χρήματα που έχω τι θα κάνω; Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάω σε γηροκομείο. Το σπίτι του ηθοποιού; Απαπαπα».



Το όνειρό της έκανε πραγματικότητα ηΤο βράδυ της Δευτέρας 3 Μαρτίου, στο πλαίσιο του «The 2Night Show», όπου ήταν καλεσμένη η ηθοποιός, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου της είχε ετοιμάσει μια έκπληξη, οδηγώντας την στο πλατό του «Εκατομμυριούχου;», προσφέροντάς της μια εμπειρία που αποτελούσε όνειρο για εκείνη. Η επιθυμία της ηθοποιού να δοκιμάσει τις γνώσεις της στο τηλεπαιχνίδι είχε γίνει γνωστή μέσα από την εκπομπή «Buongiorno», όπου σε συνέντευξή της αποκάλυψε ότι είχε υποβάλει τρεις συνεχόμενες αιτήσεις συμμετοχής χωρίς ποτέ να λάβει απάντηση. Τότε, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είχε παρέμβει τηλεφωνικά, συνομίλησε μαζί της και άφησε να εννοηθεί ότι τίποτα δεν ήταν απίθανο να συμβεί στο μέλλον.Στο επεισόδιο του «The 2Night Show» προβλήθηκε η στιγμή, που η Μαρία Κωνσταντάρου οδηγήθηκε με τον παρουσιαστή χωρίς να το γνωρίζει στο πλατό του τηλεπαιχνιδιού, με την ίδια να εκφράζει τον ενθουσιασμό της. Η ηθοποιός δεν έπαιξε κανονικά στο παιχνίδι, ωστόσο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έκανε μία πρόβα μαζί της, βάζοντάς την να απαντήσει σε πέντε ερωτήσεις.Η Μαρία Κωνσταντάρου ήταν καλεσμένη στο «Buongiorno» την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου αναφέροντας πως ήθελε να συμμετάσχει στο τηλεπαιχνίδι: «Θέλω να πάρω μέρος στον "Εκατομμυριούχο", αλλά δεν με παίρνουν. Θέλω να πάω γιατί θέλω λεφτά. Νομίζω ότι έχω ελπίδες μέχρι 5.000 ευρώ. Εδώ και τρία χρόνια κάνω αιτήσεις και δεν έχει απαντήσει κανείς. Ίσως επειδή είμαι μεγάλη ή επειδή είμαι γνωστή». Τότε βγήκε σε ζωντανή σύνδεση ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και της εξήγησε πως είναι πολλές οι αιτήσεις και υπάρχει καθυστέρηση, γι' αυτό δεν έχει γίνει δεκτή καμία αίτηση μέχρι τώρα.Στη συνέντευξη που έδωσε η ηθοποιός στο «The 2Night Show» μίλησε μεταξύ άλλων για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει, εκφράζοντας την ανασφάλεια που βιώνει κάθε μήνα, καθώς πρέπει να ζήσει με