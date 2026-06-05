European League γυναικών: Ιδανική πρεμιέρα για την Εθνική, νίκησε 3-1 την οικοδέσποινα Κροατία

3ο σετ: 8-4, 16-13, 21-16, 25-194ο σετ: 8-6, 15-16, 21-20, 25-23*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 8 άσους, 55 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων ενώ της Κροατίας από 3 άσους, 46 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλωνΤα σετ: 3-1 (25-27, 25-13, 25-19, 25-23) σε 117’Ελλάδα (Απόστολος Οικονόμου): Τικμανίδου 3 (3/11 επ., 83% υπ. – 67% άριστες), Κωνσταντινίδου 2 (1/3 επ., 1 άσος), Τοντάι 11 (6/17 επ., 2 άσοι, 3 μπλοκ), Μπακοδήμου 14 (14/30 επ., 41% υπ. – 24% άριστες), Παπαγεωργίου 7 (3/6 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Ανθούλη 30 (24/44 επ., 3 άσοι, 3 μπλοκ) / Αντωνακάκη (λ., 45% υπ. – 45% άριστες), Κλέπκου, Μπάκα 5 (4/16 επ., 1 άσος, 41% υπ. – 24% άριστες)Κροατία (Ίγκορ Αρμπούτινα): Στρούνιακ 4 (3/9 επ., 1 μπλοκ), Μπούτιγκαν 7 (3/10 επ., 4 μπλοκ), Μπέτσιτς 6 (6/19 επ., 53% υπ. – 37% άριστες), Φάμπρις 23 (18/36 επ., 1 άσος, 4 μπλοκ), Γιάκσετιτς 2 (2/5 επ.), Ίστουκ 4 (3/8 επ., 21% υπ. – 5% άριστες) / Στόσιτς (λ., 33% υπ. – 27% άριστες), Πρκάτσιν 1 (1/2 επ.), Τρίτσολ 1 (1/1 επ.), Μπουρίλοβιτς 9 (7/17 επ., 2 άσοι, 62% υπ. – 33% άριστες), Μλίναρ 2 (2/9 επ.), Μπόσνιακ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ EUROPEAN LEAGUE

Πρώτο τουρνουά (05-07/06/2026 – Κροατία, Όσιγεκ): Κροατία, Ελλάδα, Λιθουανία

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026

Ελλάδα – Κροατία 3-1 (25-27, 25-13, 25-19, 25-23)

Σάββατο 6 Ιουνίου 2026

18.00: Λιθουανία – Ελλάδα

Κυριακή 7 Ιουνίου 2026

18.00: Κροατία – Λιθουανία

Δεύτερο τουρνουά (12-14/06/2026 – Ελλάδα): Ελλάδα, Κόσοβο, Πορτογαλία

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026

18.00: Κόσοβο – Ελλάδα

Σάββατο 13 Ιουνίου 2026

18.00: Ελλάδα – Πορτογαλία

Κυριακή 14 Ιουνίου 2026

18.00: Πορτογαλία – Κόσοβο

Τρίτο τουρνουά (19-21/06/2026 – Εσθονία): Εσθονία, Ελλάδα, Λετονία

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026

18.00: Λετονία – Εσθονία

Σάββατο 20 Ιουνίου 2026

16.00: Ελλάδα – Λετονία

Κυριακή 21 Ιουνίου 2026

16.00: Εσθονία – Ελλάδα