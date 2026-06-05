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European League γυναικών: Ιδανική πρεμιέρα για την Εθνική, νίκησε 3-1 την οικοδέσποινα Κροατία
Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε τις επίσημες υποχρεώσεις της στο φετινό European League η εθνική ομάδα γυναικών, καθώς επικράτησε με ανατροπή με 3-1 της Κροατίας στο Gradski Vrt Hall του Όσιγεκ
Η Μάρθα Ανθούλη έκανε μεγαλειώδη εμφάνιση με 30 πόντους από 24/44 επιθέσεις (55%), 3 άσους και 3 μπλοκ, η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου άπλωσε ιδανικά το παιχνίδι, η Μαρκέλλα Παπαγεωργίου ήταν απίθανη στο φιλέ μαζί με την Αριστέα Τοντάι και η Φαίη Μπακοδήμου ολοκλήρωσε τον αγώνα με 14 πόντους (47% επίθεση, 56% θετική υποδοχή), κάνοντας σπουδαία δουλειά σε όλους τους τομείς. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά της Έλενας Μπάκα που ήρθε από τον πάγκο στην έναρξη του δεύτερου σετ.
Για την Κροατία πρώτη σκόρερ με 23 πόντους ήταν η πολύπειρη Σαμάνθα Φάμπρις που έμοιαζε να είναι αρκετά μόνη στην επίθεση, αφού η γαλανόλευκη φρόντισε να απενεργοποιήσει πλήρως το κέντρο, το πιο δυνατό στοιχείο των διοργανωτών του πρώτου τουρνουά.
Πλέον, η εθνική αφήνει πίσω της το παιχνίδι με την Κροατία και εστιάζει σε αυτό με τη Λιθουανία που ακολουθεί το Σάββατο (6/6, 18.00) και θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στο πρώτο τουρνουά επί κροατικού εδάφους.
Η εξέλιξη του αγώνα
Με επιθέσεις και άσο της Ανθούλη άνοιξε το πρώτο σετ η Εθνική βόλεϊ γυναικών, ωστόσο η Κροατία πήρε πρώτη ένα ελαφρύ προβάδισμα (6-8) πριν τρέξει σερί με τα σέρβις της Γιάκσετιτς και πάει στο +4 (7-11). Οι τυπικά φιλοξενούμενες έκαναν το 13-16 με τη Στρούνιακ, αλλά η Παπαγεωργίου πήρε την επόμενη αλλαγή και η Κωνσταντινίδου πήγε στα εννέα μέτρα για να πάρει άσο και να χαλάσει συνολικά την υποδοχή, επιτρέποντας στην Ανθούλη να ισοφαρίσει (16-16). Η Κροατία βρήκε κάποιες λύσεις (19-21, 21-23) αλλά η περιστροφή με την Τοντάι στο σέρβις επέτρεψε στη γαλανόλευκη να βρει πρώτη σετ μπολ (24-23). Ωστόσο, η Φάμπρις κράτησε την ομάδα της ζωντανή και η οικοδέσποινα αξιοποίησε το δεύτερο σετ μπολ της για να κάνει το 0-1 (25-27) με καλά στημένο μπλοκ.
Ο Απόστολος Οικονόμου ξεκίνησε το δεύτερο σετ με την Μπάκα αντί της Τικμανίδου και το σέρβις της Ελληνίδας ακραίας έφερε την κόντρα μπάλα της Μπακοδήμου για το 5-3. Καθώς κυλούσε το σετ, η εθνική ανέβαζε όλο και περισσότερο την απόδοσή της, βρίσκοντας εξαιρετικά σέρβις με την Κωνσταντινίδου για να φτάσει σε double score και να κυριαρχήσει και στο μπλοκ άμυνα (12-6). Οι Ελληνίδες διεθνείς όχι μόνο δεν απειλούνταν αλλά αύξησαν κι άλλο τη διαφορά με νέους άσους από Παπαγεωργίου (16-7), Μπάκα (19-10) και Τοντάι (22-11). Η Ανθούλη έδωσε σετ μπολ ισοφάρισης και το 1-1 ήρθε από την ίδια την ταλαντούχα διαγώνια με την πρώτη από τις 11 ευκαιρίες που είχε στη διάθεσή της η εθνική (25-13).
Με φόρα από την κατάκτηση του δεύτερου σετ μπήκε στο τρίτο η εθνική, τρέχοντας σερί 6-0 με πρωταγωνίστρια την Ανθούλη στο σέρβις και την Τοντάι στο μπλοκ (7-1). Η Κροατία κατάφερε να πλησιάσει γρήγορα με αντίστοιχη πίεση από Μπούτιγκαν και Φάμπρις (8-7) αλλά Μπακοδήμου και Ανθούλη ανέλαβαν δράση στην επίθεση και η Παπαγεωργίου στο μπλοκ, δημιουργώντας διαφορά ασφαλείας (16-13, 19-16) που άνοιξε κι άλλο η διαγώνια της γαλανόλευκης (22-16). Η Ανθούλη έδωσε το έναυσμα για το 2-1 που διαμορφώθηκε με μπλοκ της Τοντάι (25-19).
Στο +2 (6-4) με την Τοντάι βρέθηκαν από νωρίς στο τέταρτο σετ οι Ελληνίδες διεθνείς, που έφτασαν στο 13-9 με άσο της Ανθούλη. Η Κροατία αντέδρασε στο σετ, πλησίασε σε 14-12 και πέρασε μπροστά με κόντρα της Φάμπρις (15-16). Η διαγώνια της εθνικής ξεμπλόκαρε την ομάδα της στην επίθεση και με μπλοκ της Παπαγεωργίου έγινε το 18-16, με την Ελλάδα να διατηρεί το +2 (20-18) πριν τη νέα ισοφάριση της Κροατίας. Η ομάδα του Απόστολου Οικονόμου κράτησε την ψυχραιμία της και έφτασε στη νίκη με την τελειωμένη κόντρα μπάλα της Μπακοδήμου (25-23).
Διαιτητές: Εγιό ντυ Τιγί (Γαλλία) – Ίβκοβιτς (Κροατία)
Διακύμανση:
1ο σετ: 6-8, 13-16, 19-21, 25-27
2ο σετ: 8-5, 16-7, 21-11, 25-13
4ο σετ: 8-6, 15-16, 21-20, 25-23
*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 8 άσους, 55 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων ενώ της Κροατίας από 3 άσους, 46 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων
Τα σετ: 3-1 (25-27, 25-13, 25-19, 25-23) σε 117’
Ελλάδα (Απόστολος Οικονόμου): Τικμανίδου 3 (3/11 επ., 83% υπ. – 67% άριστες), Κωνσταντινίδου 2 (1/3 επ., 1 άσος), Τοντάι 11 (6/17 επ., 2 άσοι, 3 μπλοκ), Μπακοδήμου 14 (14/30 επ., 41% υπ. – 24% άριστες), Παπαγεωργίου 7 (3/6 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Ανθούλη 30 (24/44 επ., 3 άσοι, 3 μπλοκ) / Αντωνακάκη (λ., 45% υπ. – 45% άριστες), Κλέπκου, Μπάκα 5 (4/16 επ., 1 άσος, 41% υπ. – 24% άριστες)
Κροατία (Ίγκορ Αρμπούτινα): Στρούνιακ 4 (3/9 επ., 1 μπλοκ), Μπούτιγκαν 7 (3/10 επ., 4 μπλοκ), Μπέτσιτς 6 (6/19 επ., 53% υπ. – 37% άριστες), Φάμπρις 23 (18/36 επ., 1 άσος, 4 μπλοκ), Γιάκσετιτς 2 (2/5 επ.), Ίστουκ 4 (3/8 επ., 21% υπ. – 5% άριστες) / Στόσιτς (λ., 33% υπ. – 27% άριστες), Πρκάτσιν 1 (1/2 επ.), Τρίτσολ 1 (1/1 επ.), Μπουρίλοβιτς 9 (7/17 επ., 2 άσοι, 62% υπ. – 33% άριστες), Μλίναρ 2 (2/9 επ.), Μπόσνιακ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ EUROPEAN LEAGUE
Πρώτο τουρνουά (05-07/06/2026 – Κροατία, Όσιγεκ): Κροατία, Ελλάδα, Λιθουανία
Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026
Ελλάδα – Κροατία 3-1 (25-27, 25-13, 25-19, 25-23)
Σάββατο 6 Ιουνίου 2026
18.00: Λιθουανία – Ελλάδα
Κυριακή 7 Ιουνίου 2026
18.00: Κροατία – Λιθουανία
Δεύτερο τουρνουά (12-14/06/2026 – Ελλάδα): Ελλάδα, Κόσοβο, Πορτογαλία
Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026
18.00: Κόσοβο – Ελλάδα
Σάββατο 13 Ιουνίου 2026
18.00: Ελλάδα – Πορτογαλία
Κυριακή 14 Ιουνίου 2026
18.00: Πορτογαλία – Κόσοβο
Τρίτο τουρνουά (19-21/06/2026 – Εσθονία): Εσθονία, Ελλάδα, Λετονία
Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026
18.00: Λετονία – Εσθονία
Σάββατο 20 Ιουνίου 2026
16.00: Ελλάδα – Λετονία
Κυριακή 21 Ιουνίου 2026
16.00: Εσθονία – Ελλάδα
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