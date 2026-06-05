Το Spitogatos κλείνει 20 χρόνια και η ιστορία του μοιάζει με την ιστορία της ίδιας της ελληνικής αγοράς ακινήτων.
Κλήρωση Eurojackpot 5/6/2026: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν
Κλήρωση Eurojackpot 5/6/2026: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε η σημερινή κλήρωση
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή (5/6), η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει 27.000.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.
Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση του Eurojackpot (235) σήμερα, είναι: 21, 23, 44, 47, 50 και αριθμοί Eurojackpot το 1 και 7.
Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση του Eurojackpot (235) σήμερα, είναι: 21, 23, 44, 47, 50 και αριθμοί Eurojackpot το 1 και 7.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα