Κριστίνα Άπλγκεϊτ: Μερικές φορές το βάρος μου με ενοχλούσε περισσότερο από τη σκλήρυνση κατά πλάκας
Δεν πρόκειται να νικήσει, τόνισε η ηθοποιός για τη νόσο
Μιλώντας στο βιβλίο της «You With the Sad Eyes» για τη μάχη της με τη σκλήρυνση κατά πλάκας και τη διαστρεβλωμένη εικόνα που επί χρόνια είχε για το σώμα της, η Κριστίνα Άπλγκεϊτ εξομολογείται πως υπήρχαν στιγμές που το βάρος της την απασχολούσε περισσότερο από τη νόσο.
Η 54χρονη ηθοποιός αποκαλύπτει επίσης ότι πριν από χρόνια φορούσε νούμερο μηδέν και έμοιαζε «σαν κόκαλο», ωστόσο δεν ήταν ποτέ ικανοποιημένη με το σώμα της.
Η Άπλγκεϊτ αναφέρεται και σε μια καθοριστική στιγμή το 2000, όταν αποφάσισε να βάλει τυρί στη σαλάτα της και πλέον «η σχέση της με το φαγητό είναι πολύ καλύτερη από ποτέ». Όταν εμφανίστηκε η σκλήρυνση κατά πλάκας, χρειάστηκε να υποβληθεί σε ενέσεις στεροειδών και πήρε 18 περίπου κιλά.
Δύο χρόνια αργότερα, όταν επρόκειτο να λάβει το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ, δήλωσε ότι δεν έμοιαζε καν με τον εαυτό της εξαιτίας των «φαρμάκων και των επιπτώσεων της ασθένειας».
«Παρά τη χαρά του που επιτέλους έπαιρνα το αστέρι μου, ήταν ταπεινωτικό και φρικτό και συντριπτικό να με βλέπουν έτσι. Όχι μόνο επειδή είχα πάρει βάρος – αυτό ήταν ένα κομμάτι – αλλά επειδή το κορίτσι που είχε τον έλεγχο όλη του τη ζωή δεν είχε πια αυτόν τον έλεγχο», σημειώνει σε άλλο σημείο.
«Θέλω να κάνω εμετό όταν σκέφτομαι τις φωτογραφίες που υπάρχουν εκεί έξω με εμένα. Φαίνομαι λυπημένη και ντροπιασμένη. Γιατί το μόνο που σκέφτομαι είναι: όλοι κοιτάζουν. Κάποτε οι άνθρωποι κοιτούσαν το στήθος μου. Αλλά τώρα ήξερα ότι κοιτούσαν όχι μόνο επειδή ήμουν ανάπηρη· κοιτούσαν επειδή ήμουν χοντρή, μια για πάντα απαράδεκτη μοίρα για τις γυναίκες στο Χόλιγουντ», προσθέτει.
Όσον αφορά στους προβληματισμούς που είχε για το βάρος της, μοιράζεται: «Μερικές φορές το βάρος με ενοχλούσε περισσότερο από την ασθένεια. Δεν κοίταξα τον εαυτό μου στον καθρέφτη για έναν χρόνο. Μετά μπήκα σε δίαιτα και ξαφνικά όλα απλώς έφυγαν από πάνω μου. Μέσα σε επτά μήνες, όλα είχαν χαθεί και είχα χάσει πάνω από είκοσι κιλά. Αυτές τις μέρες, τα πόδια μου είναι πιο λεπτά από ποτέ».
Η Άπλγκεϊτ έχει μιλήσει ανοιχτά όλα αυτά τα χρόνια για τα προβλήματα υγείας της, τα οποία περιλαμβάνουν και τη μάχη με καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο, που την οδήγησε σε διπλή μαστεκτομή το 2008. Το 2017, διαπίστωσε ότι φέρει τη γονιδιακή μετάλλαξη BRCA1, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Τότε, είχε επιλέξει να αφαιρέσει τις ωοθήκες και τις σάλπιγγές της.
Σήμερα, η ασθένειά της σημαίνει ότι δεν μπορεί να τρώει ό,τι θέλει, καθώς είναι επιρρεπής σε σοβαρά προβλήματα που θα μπορούσαν να την οδηγήσουν στο νοσοκομείο. Παρόλα αυτά, λέει πως βρίσκεται πλέον σε πολύ πιο υγιές σημείο όσον αφορά τη σχέση της με το φαγητό.
Ωστόσο, παραδέχεται ότι έχει «πόδια που δείχνουν τρομακτικά» και καθόλου μύες, κάτι που σημαίνει ότι τα οστά της δεν προστατεύονται σε περίπτωση πτώσης. Παρά ταύτα, υπάρχει ακόμη εκείνη η μικρή φωνή στο κεφάλι της που της λέει πως είναι «πολύ αδύνατη και έχει τα πόδια που πάντα ήθελε». Και καταλήγει, τονίζοντας πως: «Αυτή είναι η ασθένεια. Αλλά δεν πρόκειται να νικήσει».
