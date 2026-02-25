ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

GALA
Κριστίνα Άπλγκεϊτ Σκλήρυνση κατά πλάκας

Κριστίνα Άπλγκεϊτ: Καθηλωμένη στο κρεβάτι της περνά τον περισσότερο χρόνο της μετά τη διάγνωση με σκλήρυνση κατά πλάκας

Η ηθοποιός εξήγησε πως προσπαθεί να βγαίνει από το σπίτι της για χάρη της 15χρονης κόρης της

Ιωάννα Μαρίνου
Για την κατάσταση της υγείας της μετά τη διάγνωσή της με σκλήρυνση κατά πλάκας το 2021 μίλησε η Κριστίνα Άπλγκεϊτ, εξηγώντας πως πλέον περνά τον περισσότερο χρόνο της καθηλωμένη στο κρεβάτι της.

Η 54χρονη ηθοποιός περιέγραψε στην τελευταία συνέντευξή της στο People πώς ο πόνος που αντιμετωπίζει την περιορίζει αρκετά, με αποτέλεσμα τις περισσότερες ώρες της ημέρας να μένει ξαπλωμένη στο κρεβάτι της. Παρόλα αυτά, τόνισε πως καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια ώστε να βγαίνει από το σπίτι για χάρη της 15χρονης κόρης της, Σέιντι, η οποία βασίζεται πάνω της για να πάει στο σχολείο και σε άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες που συμμετέχει.

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ εξομολογήθηκε για την κόρη της: «Θέλω να τη συνοδεύω. Είναι το αγαπημένο μου πράγμα να κάνω. Είναι η μόνη στιγμή που έχουμε μαζί, μόνο οι δυο μας» και πρόσθεσε: «Λέω στον εαυτό μου "Απλώς πήγαινέ τη με ασφάλεια και γύρνα σπίτι για να μπορέσεις να ξαναμπείς στο κρεβάτι". Και αυτό κάνω».



Η ηθοποιός ανέφερε επίσης: «Η ζωή μου δεν είναι δεμένη με φιόγκο. Οι ζωές των ανθρώπων, συγγνώμη για την έκφραση, καμιά φορά είναι γαμ@@@ χάλια. Οπότε είμαι όσο πιο ειλικρινής και ωμή μπορώ».

Η Άπλγκεϊτ το επόμενο διάστημα ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει βιβλίο με τα απομνημονεύματά της, με τίτλο «You With The Sad Eyes», όπου μιλάει αναλυτικά για τη μάχη της με την ασθένεια, αλλά και για τα παιδικά της χρόνια και την κακοποίηση που υπέστη.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

Best of Network

Δείτε Επίσης