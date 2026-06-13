Πανελλαδικές 2026: Τα μαθήματα που θα κρίνουν τις βάσεις, πού ανέβηκε ο βαθμός δυσκολίας

Οι εκπαιδευτικοί των Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ κάνουν αποτίμηση των φετινών θεμάτων - Η ανακοίνωση των βαθμολογιών των υποψηφίων αναμένεται μεταξύ 24-26 Ιουνίου

8 Ιουνίου για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ενώ η διαδικασία της βαθμολόγησης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ασφαλείς προβλέψεις για την πορεία των βάσεων δεν είναι δυνατόν να αποτυπωθούν.



Οι εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών από τα φροντιστήρια Διακρότημα βασίζονται στην εικόνα που σχημάτισαν από τα θέματα, συγκρίνοντάς τα στη συνέχεια με τα αντίστοιχα περσινά.



κ. Θεόδωρος Καλαϊτζίδης, Πρόεδρος Ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ – AFTER SCHOOL – Μαθηματικός και το επιτελείο των έμπειρων φροντιστών του Διακροτήματος, η φετινή εξεταστική κινήθηκε σε δύο επίπεδα: Τα θεωρητικά μαθήματα και η Φυσική πρόσφεραν θέματα στρωτά και προβλέψιμα, που αντάμειψαν τη συνέπεια. Στις θετικές επιστήμες όμως η εικόνα άλλαξε: Βιολογία, Πληροφορική και Χημεία ανέβασαν αισθητά τον πήχη, με συνδυαστικά ερωτήματα που έκριναν εξίσου τη γνώση και την ψυχραιμία.



Συγκεντρωτικά:

Χαμηλής δυσκολίας: Λατινικά, Νεοελληνική Γλώσσα, Φυσική



Υψηλής δυσκολίας: Μαθηματικά, Χημεία, Πληροφορική, Βιολογία



Πιο αναλυτικά, με αλφαβητική σειρά οι εκτιμήσεις έχουν ως ακολούθως:



Κλείσιμο Αρχαία Ελληνικά - Ισορροπημένο

Το διδαγμένο, χωρίο των «Ηθικών Νικομαχείων» (13η ενότητα), τέθηκε με ευκρινείς ερωτήσεις και συμμετρική ερμηνευτική προσέγγιση, ενώ στο Β4 επανήλθε η ετυμολογική εκδοχή της λεξιλογικής. Το αδίδακτο του Λυσία δεν προκάλεσε ουσιαστική δυσκολία σε μετάφραση και συντακτικό. Δίκαιο, χωρίς εξεζητημένες απαιτήσεις.



Βιολογία Προσανατολισμού - Πολύ δύσκολο

Πιθανότατα η σκληρότερη δοκιμασία της εξεταστικής. Θέματα ισχυρά και διαβαθμισμένα, σπαρμένα με έξυπνες παγίδες. Α και Β προσεγγίσιμα, όμως το Γ1 ξεχώρισε ως ιδιαίτερα δύσκολο (μεταβολική οδός, αυτοσωμικό και φυλοσύνδετο). Για πρώτη φορά σε εξετάσεις Ιουνίου, επανεμφανίστηκε σε θέμα Δ η ίδια δομική χρωμοσωμική ανωμαλία (αναστροφή) με πέρσι. Από τα πιο συνδυαστικά γραπτά της δεκαετίας.



Με την ολοκλήρωση των φετινών Πανελλαδικών στιςγια τους υποψηφίους τωνκαι ενώ η διαδικασία της βαθμολόγησης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ασφαλείς προβλέψεις για την πορεία των βάσεων δεν είναι δυνατόν να αποτυπωθούν.Οι εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών από τα φροντιστήρια Διακρότημα βασίζονται στην εικόνα που σχημάτισαν από τα θέματα, συγκρίνοντάς τα στη συνέχεια με τα αντίστοιχα περσινά.Όπως επισημαίνει οΠρόεδρος Ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ – AFTER SCHOOL – Μαθηματικός και το επιτελείο των έμπειρων φροντιστών του Διακροτήματος, η φετινή εξεταστική κινήθηκε σε δύο επίπεδα: Τα θεωρητικά μαθήματα και η Φυσική πρόσφεραν θέματα στρωτά και προβλέψιμα, που αντάμειψαν τη συνέπεια. Στις θετικές επιστήμες όμως η εικόνα άλλαξε: Βιολογία, Πληροφορική και Χημεία ανέβασαν αισθητά τον πήχη, με συνδυαστικά ερωτήματα που έκριναν εξίσου τη γνώση και την ψυχραιμία.Συγκεντρωτικά:Χαμηλής δυσκολίας: Λατινικά, Νεοελληνική Γλώσσα, ΦυσικήΜεσαίας δυσκολίας: Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Οικονομία (ΑΟΘ)Υψηλής δυσκολίας: Μαθηματικά, Χημεία, Πληροφορική, ΒιολογίαΠιο αναλυτικά, με αλφαβητική σειρά οι εκτιμήσεις έχουν ως ακολούθως:Το διδαγμένο, χωρίο των «Ηθικών Νικομαχείων» (13η ενότητα), τέθηκε με ευκρινείς ερωτήσεις και συμμετρική ερμηνευτική προσέγγιση, ενώ στο Β4 επανήλθε η ετυμολογική εκδοχή της λεξιλογικής. Το αδίδακτο του Λυσία δεν προκάλεσε ουσιαστική δυσκολία σε μετάφραση και συντακτικό. Δίκαιο, χωρίς εξεζητημένες απαιτήσεις.Πιθανότατα η σκληρότερη δοκιμασία της εξεταστικής. Θέματα ισχυρά και διαβαθμισμένα, σπαρμένα με έξυπνες παγίδες. Α και Β προσεγγίσιμα, όμως το Γ1 ξεχώρισε ως ιδιαίτερα δύσκολο (μεταβολική οδός, αυτοσωμικό και φυλοσύνδετο). Για πρώτη φορά σε εξετάσεις Ιουνίου, επανεμφανίστηκε σε θέμα Δ η ίδια δομική χρωμοσωμική ανωμαλία (αναστροφή) με πέρσι. Από τα πιο συνδυαστικά γραπτά της δεκαετίας.

Ιστορία Προσανατολισμού - Απαιτητικό

Διαβαθμισμένη δυσκολία με φρέσκα στοιχεία. Τα Α1, Α2 ήταν καθαρά, μια μικρή ασάφεια στο Β1 δεν άλλαζε το αποτέλεσμα, ενώ το Β2 ζητούσε λεπτομερή γνώση ποσοστών. Το Γ1 πρωτοπαρουσιάστηκε σε πανελλαδικές και το Δ1 απαιτούσε προσεκτικό δέσιμο πηγής και βιβλίου. Δοκίμασε την ευελιξία στη σύνθεση.



Λατινικά - Προσιτό

Εξετάστηκαν τα κείμενα 35 και 49 με σαφείς εκφωνήσεις. Η εισαγωγή ζητήθηκε σε κλειστή άσκηση, η λεξιλογική στηρίχθηκε σε αντιστοίχιση, ενώ γραμματική και συντακτικό κάλυψαν μεγάλο εύρος ύλης με διαβαθμισμένη δυσκολία. Καθαρό για τον συνεπή μαθητή.



Μαθηματικά Προσανατολισμού - Δύσκολο

Α και Β βατά, με το Β3 πιο σύνθετο από το αναμενόμενο. Στο Γ ξεχώρισε το Γ2 για την κομψή του λύση, ενώ το Γ3 ανέβασε τη δυσκολία στα ολοκληρώματα. Το Δ κορυφώθηκε στα Δ3 και Δ4, που απαιτούσαν άριστη ετοιμότητα. Ζήτησε στρατηγική στα ολοκληρώματα.



Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία - Βατό

Επίκαιρη επιλογή με θέμα τη μοναξιά και την τρίτη ηλικία. Η περίληψη οδηγούσε σε ένα εύκολα εντοπίσιμο ερώτημα του Κειμένου 1, η θεωρία ήταν διαυγής και το ποίημα του Εμπειρίκου εύληπτο. Το θέμα Δ είχε καθαρή δομή, με στήριξη σε κείμενα και προσωπική εμπειρία. Χωρίς ουσιαστικές παγίδες.



Οικονομία (ΑΟΘ) - Απαιτητικό

Ευρεία κάλυψη της ύλης για διαβασμένους μαθητές. Οι φάσεις ύφεσης-ανόδου ήταν αναμενόμενες, η προσέγγιση του Κεφαλαίου 1 στο Γ διαφορετική από άλλες χρονιές, ενώ το Δ -ιδίως τα Δ3, Δ4- αποδείχθηκε ιδιαίτερα σκληρό. Μέτρησε γνώση και ψυχραιμία μαζί.



Πληροφορική - Πολύ δύσκολο

Από τα πιο απαιτητικά θέματα των τελευταίων ετών. Στο Α τα Σωστό-Λάθος ήθελαν μελέτη σε βάθος, με θεωρία και αντιστοίχιση πιο απλές. Το Β2 έκρυβε παγίδα στη μετατροπή, το Γ ήταν αυξημένης δυσκολίας και το Δ εκτενές παρά τις γνώριμες μεθόδους. Δύσκολο και χρονικά πιεστικό.



Φυσική Προσανατολισμού - Βατό

Σε σχέση με προηγούμενα έτη, χαμηλότερη δυσκολία τόσο στα ζητούμενα όσο και στον χρόνο. Το Α μπορούσε να απαντηθεί εύκολα, το Β χωρίς ασάφειες, το Γ της κβαντομηχανικής αναμενόμενο και το συνδυαστικό Δ διαχειρίσιμο από προσεκτικό μαθητή. Από τα πιο ήπια των τελευταίων ετών.



Χημεία - Δύσκολο

Κλιμακούμενη δυσκολία και σχεδόν πλήρης κάλυψη της ύλης, με αλλαγμένη φιλοσοφία. Το Α κύλησε αναμενόμενα, το Β ζητούσε προσεγμένες αιτιολογήσεις (Β3-Β5), το Γ1 ήταν δυσκολότερο του συνηθισμένου και το Δ απαιτούσε εμβάθυνση. Πιο σύνθετο από το περσινό.





Με μία ματιά, η φετινή χρονιά των Πανελλαδικών αντάμειψε τη μεθοδική προετοιμασία. Φιλολογικά και Φυσική έδωσαν σταθερό πάτημα, αλλά οι ουσιαστικές διαφορές χτίστηκαν στα θετικά μαθήματα, που ζήτησαν κριτική σκέψη, στέρεη θεωρία και αντοχή στην πίεση ως το τελευταίο ερώτημα.



Οι πρώτες εκτιμήσεις για την πορεία των βάσεων Πανελλαδικών 2026

Καθαρά ενδεικτική μπορεί να είναι στην παρούσα φάση η εκτίμηση για την πορεία των βάσεων, καθώς όλα θα πρέπει να επανεξεταστούν μόλις ολοκληρωθεί η βαθμολόγηση και ανακοινωθούν τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας. Με αυτά τα δεδομένα, κάθε πρόβλεψη παραμένει υπό αίρεση.



Μία πρώτη, ενδεικτική εικόνα για το πού φαίνεται να οδεύουν οι βάσεις εισαγωγής σε καθένα από τα τέσσερα επιστημονικά πεδία, είναι η εξής:



1ο Επιστημονικό Πεδίο – Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές

Στις σχολές με τη μεγαλύτερη ζήτηση, όλα δείχνουν ότι οι βάσεις θα μείνουν κοντά στα περυσινά νούμερα. Στη μεσαία κατηγορία περιμένουμε μια μικρή υποχώρηση, η οποία γίνεται πιο αισθητή όσο πάμε προς τις σχολές χαμηλότερης ζήτησης.



2ο Επιστημονικό Πεδίο – Θετικές και Τεχνολογικές Σπουδές

Επειδή τα θέματα της Φυσικής ήταν σχετικά προσιτά, αναμένεται να κρατήσουν τις βάσεις σε καλύτερα επίπεδα απ’ ό,τι θα συνέβαινε διαφορετικά, περιορίζοντας την πτώση. Οι μεγαλύτερες διακυμάνσεις αναμένεται να φανούν στις μεσαίες και χαμηλόβαθμες σχολές.



3ο Επιστημονικό Πεδίο – Σπουδές Υγείας και Ζωής

Η κατάσταση μοιάζει αρκετά με το 2ο πεδίο, με τάση υποχώρησης. Εδώ, όμως, η δυσκολία της Βιολογίας μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο: αν έριξε τις επιδόσεις, η πτώση θα είναι μεγαλύτερη, κυρίως στις σχολές που δεν βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις.



4ο Επιστημονικό Πεδίο – Οικονομίας και Πληροφορικής

Σε αυτό το πεδίο εμφανίζονται οι πιο σαφείς ενδείξεις ότι οι βάσεις θα υποχωρήσουν. Επιπλέον, υπολογίζουμε πως αρκετοί υποψήφιοι δεν θα καταφέρουν να περάσουν την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) - κάτι που ενδέχεται να αλλάξει αισθητά το πώς θα κατανεμηθούν οι εισακτέοι σε πολλά τμήματα.





Υπενθυμίζεται, ότι η ανακοίνωση των βαθμολογιών των υποψηφίων αναμένεται μεταξύ 24-26 Ιουνίου, ενώ θα ακολουθήσει η συμπλήρωση και οριστική υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων έως τα μέσα Ιουλίου, κατά τα περσινά δεδομένα. Τα τελικά αποτελέσματα, εκτιμάται, ότι θα ανακοινωθούν στα τέλη Ιουλίου.