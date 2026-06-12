Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας

Ελπίζω μια μέρα να φέρετε εδώ τα εγγόνια μου και να τους μιλήσετε για ένα αγόρι που έκανε μεγάλα όνειρα, δήλωσε ο θρύλος του ποδοσφαίρου

Παράλλήλα, έκανε μία αναφορά στις αγαπημένες του χολιγουντιανές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, από το «Knight Rider» και το «The A-Team» έως το «Jerry Maguire» με τον Τομ Κρουζ, το οποίο, όπως αποκάλυψε, ήταν η πρώτη ταινία που παρακολούθησε σε ραντεβού με τη Βικτόρια Μπέκαμ.



Τέλος, ευχαρίστησε τους ανθρώπους που τον έφεραν στο Λος Άντζελες το 2007, προκειμένου να αγωνιστεί στους Λος Άντζελες Γκάλαξι, καθώς και όσους συνέβαλαν στην απονομή του αστεριού του. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «πάνω απ’ όλα, θέλω να ευχαριστήσω την υπέροχη οικογένειά μου» για να συμπληρώσει: «Τους γονείς μου και τις αδελφές μου, που υποστήριζαν πάντα τα όνειρά μου. Τη Βικτόρια, την υπέροχη σύζυγό μου εδώ και σχεδόν 30 χρόνια, χωρίς την οποία τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατό ούτε τόσο απολαυστικό. Και τα πανέμορφα παιδιά μου, που είναι ο λόγος για τον οποίο σηκώνομαι από το κρεβάτι κάθε πρωί».



«Παιδιά —τώρα θα συγκινηθώ— ελπίζω μια μέρα να φέρετε εδώ τα εγγόνια μου και να τους μιλήσετε για ένα αγόρι που έκανε μεγάλα όνειρα. Το να σας κάνω όλους υπερήφανους είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μου. Είμαι τόσο ευγνώμων για όλους σας, σας ευχαριστώ. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τιμή, Λος Άντζελες. Σημαίνει πολλά για μένα», πρόσθεσε στη συνέχεια.



Στο πλευρό του Μπέκαμ βρέθηκαν η σύζυγός του, οι γιοι τους Ρομέο και Κρουζ, καθώς και η κόρη τους, Χάρπερ. Ο μεγαλύτερος γιος του ζευγαριού, Μπρούκλιν Μπέκαμ, δεν παρέστη στην τελετή, εν μέσω της συνεχιζόμενης οικογενειακής ρήξης. Μεταξύ των υπόλοιπων προσκεκλημένων ήταν ο πρώην αστέρας της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου των ΗΠΑ Λάντον Ντόνοβαν, ο Τζέιμς Κόρντεν και η Εύα Λονγκόρια.



Φωτογραφίες: Reuters