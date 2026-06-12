Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας
Ελπίζω μια μέρα να φέρετε εδώ τα εγγόνια μου και να τους μιλήσετε για ένα αγόρι που έκανε μεγάλα όνειρα, δήλωσε ο θρύλος του ποδοσφαίρου
Ο 51χρονος θρύλος του ποδοσφαίρου είχε δίπλα του τη Βικτόρια Μπέκαμ, η οποία μαζί με τον Τομ Κρουζ μίλησαν για εκείνον, και τα παιδιά τους. Στην έναρξη της τελετής, ο σταρ του Χόλιγουντ αναφέρθηκε σε ορισμένες από τις πιο εμβληματικές στιγμές της αθλητικής καριέρας του Μπέκαμ και στην παρακαταθήκη του.
Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε η σύζυγος του Ντέιβιντ Μπέκαμ και σχεδιάστρια μόδας, ξεκινώντας με ένα αστείο για την εμβληματική ταινία της «Spice World» και το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας. «Πίστευε ότι, αν εργαζόταν σκληρά και έκανε αρκετά μεγάλα όνειρα, όλα ήταν δυνατά», είπε για τον σύζυγό της, επαινώντας «την καλοσύνη, την αφοσίωση και τη δέσμευσή του απέναντι στους ανθρώπους που αγαπά».
Στην ομιλία του λίγα λεπτά αργότερα, ο ίδιος ο Μπέκαμ δήλωσε ότι «πάντα ήταν ονειροπόλος», αλλά δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι «μια τέτοια τιμή θα προοριζόταν σε έναν Άγγλο ποδοσφαιριστή εργατικής καταγωγής σαν εμένα».
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David Beckham received his star on the Hollywood Walk of Fame, with Tom Cruise and Victoria Beckham honoring him in touching speeches. Three of the couple's kids — Romeo, Cruz and Harper — were also there to support their dad. #davidbeckham #hollywoodwalkoffame #victoriabeckham♬ original sound - Entertainment Tonight - Entertainment Tonight
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Tom Cruise joins Victoria Beckham and the Beckham family to celebrate David Beckham’s Hollywood Walk of Fame honor ⭐️ A star-studded moment in Los Angeles as Tom Cruise showed up on June 12, 2026, to support David Beckham as the soccer legend received his star on the Hollywood Walk of Fame. Cruise was joined by Victoria Beckham and the Beckham kids as they celebrated the major milestone — while Brooklyn Beckham and his wife were not seen at the ceremony. ⚽️✨ #DavidBeckham #TomCruise #VictoriaBeckham #HollywoodWalkOfFame #CelebrityNews♬ original sound - LA.GOSSIP
Τέλος, ευχαρίστησε τους ανθρώπους που τον έφεραν στο Λος Άντζελες το 2007, προκειμένου να αγωνιστεί στους Λος Άντζελες Γκάλαξι, καθώς και όσους συνέβαλαν στην απονομή του αστεριού του. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «πάνω απ’ όλα, θέλω να ευχαριστήσω την υπέροχη οικογένειά μου» για να συμπληρώσει: «Τους γονείς μου και τις αδελφές μου, που υποστήριζαν πάντα τα όνειρά μου. Τη Βικτόρια, την υπέροχη σύζυγό μου εδώ και σχεδόν 30 χρόνια, χωρίς την οποία τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατό ούτε τόσο απολαυστικό. Και τα πανέμορφα παιδιά μου, που είναι ο λόγος για τον οποίο σηκώνομαι από το κρεβάτι κάθε πρωί».
«Παιδιά —τώρα θα συγκινηθώ— ελπίζω μια μέρα να φέρετε εδώ τα εγγόνια μου και να τους μιλήσετε για ένα αγόρι που έκανε μεγάλα όνειρα. Το να σας κάνω όλους υπερήφανους είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μου. Είμαι τόσο ευγνώμων για όλους σας, σας ευχαριστώ. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τιμή, Λος Άντζελες. Σημαίνει πολλά για μένα», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Στο πλευρό του Μπέκαμ βρέθηκαν η σύζυγός του, οι γιοι τους Ρομέο και Κρουζ, καθώς και η κόρη τους, Χάρπερ. Ο μεγαλύτερος γιος του ζευγαριού, Μπρούκλιν Μπέκαμ, δεν παρέστη στην τελετή, εν μέσω της συνεχιζόμενης οικογενειακής ρήξης. Μεταξύ των υπόλοιπων προσκεκλημένων ήταν ο πρώην αστέρας της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου των ΗΠΑ Λάντον Ντόνοβαν, ο Τζέιμς Κόρντεν και η Εύα Λονγκόρια.
Φωτογραφίες: Reuters
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