Σαμπρίνα Κάρπεντερ: Ο άντρας που προσπαθούσε να εισβάλλει στο σπίτι της ζητά να απορριφθεί το αίτημα για περιοριστικά μέτρα
Σαμπρίνα Κάρπεντερ: Ο άντρας που προσπαθούσε να εισβάλλει στο σπίτι της ζητά να απορριφθεί το αίτημα για περιοριστικά μέτρα
Ο Γουίλιαμ Άπλγκεϊτ υποστηρίζει ότι το αίτημα κατασκευάστηκε από την ομάδα της τραγουδίστριας και κατατέθηκε παρά τη θέλησή της
Ο άντρας που συνελήφθη μετά τον ισχυρισμό της Σαμπρίνα Κάρπεντερ ότι εμφανίστηκε επανειλημμένα στο σπίτι της, αντιτίθεται πλέον στο αίτημά της να εκδοθεί δικαστική εντολή προστασίας σε βάρος του.
Η τραγουδίστρια εξασφάλισε νωρίτερα αυτόν τον μήνα προσωρινά περιοριστικά μέτρα κατά του Γουίλιαμ Άπλγκεϊτ. Ωστόσο, ο ίδιος ζητά τώρα από το δικαστήριο να απορρίψει το αίτημα της τραγουδίστριας για την έκδοση μόνιμης εντολής, η οποία θα του απαγορεύει να την πλησιάζει, όπως προκύπτει από νέα νομικά έγγραφα που εξασφάλισε το TMZ.
Ο Άπλγκεϊτ υποστήριξε ότι δεν πιστεύει πως η ποπ σταρ επιθυμούσε την έκδοση των περιοριστικών μέτρων. Ισχυρίστηκε ότι το αίτημα κατασκευάστηκε από την ομάδα της και «υποβλήθηκε παρά τη θέληση της Κάρπεντερ από την ομάδα ασφαλείας που απασχολεί και το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες, σε συνεργασία με τη νομική της ομάδα, ως αποτέλεσμα κακόβουλων οδηγιών ενός στρατιωτικού κυβερνητικού προγράμματος».
Η σχετική ακρόαση έχει προγραμματιστεί για τα τέλη του μήνα. Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και η ομάδα της παρουσίασαν στα δικαστικά τους έγγραφα μια εντελώς διαφορετική εκδοχή των γεγονότων.
Η τραγουδίστρια υποστήριξε ότι ο 31χρονος άντρας επιχείρησε να εισέλθει στο σπίτι της από την κεντρική είσοδο στις 23 Μαΐου, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του. Ανέφερε ότι προσπάθησε να προσποιηθεί πως τη γνώριζε, όταν ανακρίθηκε αρχικά από την ασφάλειά της και στη συνέχεια από την αστυνομία.
Στο αίτημα περιλαμβανόταν στιγμιότυπο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο, όπως υποστήριξε η ίδια, έδειχνε τον άνδρα στην εξώπορτά της. Η τραγουδίστρια ανέφερε ότι ο άντρας εμφανίστηκε ξανά 24 ώρες μετά τη σύλληψή του, αλλά του ζητήθηκε να αποχωρήσει. Όπως είπε, επέστρεψε και την επόμενη ημέρα, οπότε χρειάστηκε να επέμβει η αστυνομία.
Επίσης, επιμένει ότι είναι «εντελώς άγνωστος» σε εκείνη και δηλώνει ότι «δεν τον έχει συναντήσει ποτέ ούτε έχει επικοινωνήσει μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο».
Η τραγουδίστρια εξασφάλισε νωρίτερα αυτόν τον μήνα προσωρινά περιοριστικά μέτρα κατά του Γουίλιαμ Άπλγκεϊτ. Ωστόσο, ο ίδιος ζητά τώρα από το δικαστήριο να απορρίψει το αίτημα της τραγουδίστριας για την έκδοση μόνιμης εντολής, η οποία θα του απαγορεύει να την πλησιάζει, όπως προκύπτει από νέα νομικά έγγραφα που εξασφάλισε το TMZ.
Ο Άπλγκεϊτ υποστήριξε ότι δεν πιστεύει πως η ποπ σταρ επιθυμούσε την έκδοση των περιοριστικών μέτρων. Ισχυρίστηκε ότι το αίτημα κατασκευάστηκε από την ομάδα της και «υποβλήθηκε παρά τη θέληση της Κάρπεντερ από την ομάδα ασφαλείας που απασχολεί και το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες, σε συνεργασία με τη νομική της ομάδα, ως αποτέλεσμα κακόβουλων οδηγιών ενός στρατιωτικού κυβερνητικού προγράμματος».
Η σχετική ακρόαση έχει προγραμματιστεί για τα τέλη του μήνα. Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και η ομάδα της παρουσίασαν στα δικαστικά τους έγγραφα μια εντελώς διαφορετική εκδοχή των γεγονότων.
🚨 Sabrina Carpenter: man arrested at pop star's home fighting restraining order.— TMZ (@TMZ) June 12, 2026
Exclusive: https://t.co/r4Z1EIa4qp pic.twitter.com/AYQhr8bvm8
Στο αίτημα περιλαμβανόταν στιγμιότυπο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο, όπως υποστήριξε η ίδια, έδειχνε τον άνδρα στην εξώπορτά της. Η τραγουδίστρια ανέφερε ότι ο άντρας εμφανίστηκε ξανά 24 ώρες μετά τη σύλληψή του, αλλά του ζητήθηκε να αποχωρήσει. Όπως είπε, επέστρεψε και την επόμενη ημέρα, οπότε χρειάστηκε να επέμβει η αστυνομία.
Επίσης, επιμένει ότι είναι «εντελώς άγνωστος» σε εκείνη και δηλώνει ότι «δεν τον έχει συναντήσει ποτέ ούτε έχει επικοινωνήσει μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο».
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