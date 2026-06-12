Μαριέττα Χρουσαλά: Η «ξεχωριστή Παρασκευή» της πάνω σε σκάφος
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Μαριέττα Χρουσαλά Σκάφος Μπικίνι

Μαριέττα Χρουσαλά: Η «ξεχωριστή Παρασκευή» της πάνω σε σκάφος

Η πρώην παρουσιάστρια πόζαρε με μπικίνι, δημοσιεύοντας μερικά στιγμιότυπα

Μαριέττα Χρουσαλά: Η «ξεχωριστή Παρασκευή» της πάνω σε σκάφος
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Μία «ξεχωριστή Παρασκευή» πέρασε η Μαριέττα Χρουσαλά πάνω σε σκάφος, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πιο συγκεκριμένα στο Instagram.

Η πρώην παρουσιάστρια πόζαρε με γαλάζιο μπικίνι, περνώντας στιγμές χαλάρωσης και στη συνέχεια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους μερικά «καλοκαιρινά» στιγμιότυπα. «Μία ξεχωριστή Παρασκευή σήμερα», έγραψε η Μαριέττα Χρουσαλά στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή της. 

Δείτε τις φωτογραφίες


Μαριέττα Χρουσαλά: Η «ξεχωριστή Παρασκευή» της πάνω σε σκάφος
Μαριέττα Χρουσαλά: Η «ξεχωριστή Παρασκευή» της πάνω σε σκάφος
6 ΣΧΟΛΙΑ

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