Μαριέττα Χρουσαλά: Η «ξεχωριστή Παρασκευή» της πάνω σε σκάφος
Μαριέττα Χρουσαλά: Η «ξεχωριστή Παρασκευή» της πάνω σε σκάφος
Η πρώην παρουσιάστρια πόζαρε με μπικίνι, δημοσιεύοντας μερικά στιγμιότυπα
Μία «ξεχωριστή Παρασκευή» πέρασε η Μαριέττα Χρουσαλά πάνω σε σκάφος, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πιο συγκεκριμένα στο Instagram.
Η πρώην παρουσιάστρια πόζαρε με γαλάζιο μπικίνι, περνώντας στιγμές χαλάρωσης και στη συνέχεια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους μερικά «καλοκαιρινά» στιγμιότυπα. «Μία ξεχωριστή Παρασκευή σήμερα», έγραψε η Μαριέττα Χρουσαλά στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή της.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η πρώην παρουσιάστρια πόζαρε με γαλάζιο μπικίνι, περνώντας στιγμές χαλάρωσης και στη συνέχεια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους μερικά «καλοκαιρινά» στιγμιότυπα. «Μία ξεχωριστή Παρασκευή σήμερα», έγραψε η Μαριέττα Χρουσαλά στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή της.
Δείτε τις φωτογραφίες
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