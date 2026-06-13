Αλέξης Γεωργούλης: Δεν είμαι έτοιμος να κάνω οικογένεια, δεν έχω τη γνώση
Αλέξης Γεωργούλης: Δεν είμαι έτοιμος να κάνω οικογένεια, δεν έχω τη γνώση
Παλαιότερα είχα σκεφτεί να γίνω πατέρας, είπε ο ηθοποιός
Στο ενδεχόμενο δημιουργίας οικογένειας αναφέρθηκε ο Αλέξης Γεωργούλης, τονίζοντας ότι δεν βρίσκεται σε αυτή τη φάση της ζωής του, ενώ τόνισε πως αισθάνεται ότι δεν έχει τη γνώση γι' αυτό το βήμα.
Ο ηθοποιός εξήγησε πως όταν ήταν σε μικρότερη ηλικία είχε σκεφτεί να φτιάξει τη δική του οικογένεια, ωστόσο όπως εξήγησε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Hello, πλέον νιώθει έτοιμος.
Όπως είπε: «Όταν ήμουν μικρός. Μέσα από την ενδοσκόπηση, έχω αντιληφθεί ότι δεν είμαι έτοιμος να κάνω οικογένεια, δεν έχω τη γνώση. Ο αδερφός μου, ωστόσο, μου έχει πει “απλώς, γίνεται και μαθαίνεις κι εσύ παράλληλα"».
Σε άλλο σημείο, ο Αλέξης Γεωργούλης πρόσθεσε πως αν και στο παρελθόν ήθελε να γίνει πατέρας, πλέον έχει αναθεωρήσει: «Παλαιότερα. Δεν αισθάνομαι πλέον αυτή την ανάγκη».
Ο ηθοποιός εξήγησε πως όταν ήταν σε μικρότερη ηλικία είχε σκεφτεί να φτιάξει τη δική του οικογένεια, ωστόσο όπως εξήγησε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Hello, πλέον νιώθει έτοιμος.
Όπως είπε: «Όταν ήμουν μικρός. Μέσα από την ενδοσκόπηση, έχω αντιληφθεί ότι δεν είμαι έτοιμος να κάνω οικογένεια, δεν έχω τη γνώση. Ο αδερφός μου, ωστόσο, μου έχει πει “απλώς, γίνεται και μαθαίνεις κι εσύ παράλληλα"».
Σε άλλο σημείο, ο Αλέξης Γεωργούλης πρόσθεσε πως αν και στο παρελθόν ήθελε να γίνει πατέρας, πλέον έχει αναθεωρήσει: «Παλαιότερα. Δεν αισθάνομαι πλέον αυτή την ανάγκη».
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