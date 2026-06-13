Μουντιάλ 2026: Πού θα δείτε τα ματς της τρίτης ημέρας της διοργάνωσης
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Μουντιάλ 2026: Πού θα δείτε τα ματς της τρίτης ημέρας της διοργάνωσης

Τέσσερα παιχνίδια έχει το πρόγραμμα, τα οποία ξεκινούν από τις 22:00 ώρα Ελλάδος και η αγωνιστική ημέρα ολοκληρώνεται με αγώνα που ξεκινάει στις 07:00 αύριο το πρωί

Μουντιάλ 2026: Πού θα δείτε τα ματς της τρίτης ημέρας της διοργάνωσης
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Σάββατο σήμερα, ήμερα Μουντιάλ και οι περισσότεροι θα αρχίσουν να συνηθίζουν τις περίεργες ώρες που γίνονται οι αγώνες. 

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο που γίνεται σε Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδά, η τρίτη αγωνιστική ημέρα ξεκινά σήμερα με το Κατάρ κόντρα στην Ελβετία (22:00, ΕΡΤ2), ωστόσο για πρώτη φορά στη διοργάνωση τα παιχνίδια αρχίζουν να γίνονται αρκετά.

Αυτό γιατί το πρόγραμμα συνεχίζεται στη 01:00 με το πολύ ενδιαφέρον ματς της Βραζιλίας κόντρα στο Μαρόκο (01:00, ΕΡΤ2) του Αγιούμπ Ελ Κααμπί που αγωνίζεται στην Ολυμπιακό.

Έπειτα για τους... σκληροπυρηνικούς το πρόγραμμα έχει Αϊτή - Σκωτία στις 04:00 (ΕΡΤ1), σε ένα ματς που θα αγωνιστεί ο παίκτης της ΑΕΚ, Φραντζί Πιερό.

Η τρίτη αγωνιστική ημέρα του Μουντιάλ 2026 δεν σταματάει εκεί όμως καθώς τελευταίο παιχνίδι θα είναι αυτό της Αυστραλίας με την Τουρκία το οποίο θα κάνει σέντρα στις 07:00 το πρωί της Κυριακής ώρα Ελλάδος. Το παιχνίδι αυτό θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1.
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