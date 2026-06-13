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Μουντιάλ 2026: Πού θα δείτε τα ματς της τρίτης ημέρας της διοργάνωσης
Μουντιάλ 2026: Πού θα δείτε τα ματς της τρίτης ημέρας της διοργάνωσης
Τέσσερα παιχνίδια έχει το πρόγραμμα, τα οποία ξεκινούν από τις 22:00 ώρα Ελλάδος και η αγωνιστική ημέρα ολοκληρώνεται με αγώνα που ξεκινάει στις 07:00 αύριο το πρωί
Σάββατο σήμερα, ήμερα Μουντιάλ και οι περισσότεροι θα αρχίσουν να συνηθίζουν τις περίεργες ώρες που γίνονται οι αγώνες.
Στο Παγκόσμιο Κύπελλο που γίνεται σε Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδά, η τρίτη αγωνιστική ημέρα ξεκινά σήμερα με το Κατάρ κόντρα στην Ελβετία (22:00, ΕΡΤ2), ωστόσο για πρώτη φορά στη διοργάνωση τα παιχνίδια αρχίζουν να γίνονται αρκετά.
Αυτό γιατί το πρόγραμμα συνεχίζεται στη 01:00 με το πολύ ενδιαφέρον ματς της Βραζιλίας κόντρα στο Μαρόκο (01:00, ΕΡΤ2) του Αγιούμπ Ελ Κααμπί που αγωνίζεται στην Ολυμπιακό.
Έπειτα για τους... σκληροπυρηνικούς το πρόγραμμα έχει Αϊτή - Σκωτία στις 04:00 (ΕΡΤ1), σε ένα ματς που θα αγωνιστεί ο παίκτης της ΑΕΚ, Φραντζί Πιερό.
Η τρίτη αγωνιστική ημέρα του Μουντιάλ 2026 δεν σταματάει εκεί όμως καθώς τελευταίο παιχνίδι θα είναι αυτό της Αυστραλίας με την Τουρκία το οποίο θα κάνει σέντρα στις 07:00 το πρωί της Κυριακής ώρα Ελλάδος. Το παιχνίδι αυτό θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1.
Στο Παγκόσμιο Κύπελλο που γίνεται σε Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδά, η τρίτη αγωνιστική ημέρα ξεκινά σήμερα με το Κατάρ κόντρα στην Ελβετία (22:00, ΕΡΤ2), ωστόσο για πρώτη φορά στη διοργάνωση τα παιχνίδια αρχίζουν να γίνονται αρκετά.
Αυτό γιατί το πρόγραμμα συνεχίζεται στη 01:00 με το πολύ ενδιαφέρον ματς της Βραζιλίας κόντρα στο Μαρόκο (01:00, ΕΡΤ2) του Αγιούμπ Ελ Κααμπί που αγωνίζεται στην Ολυμπιακό.
Έπειτα για τους... σκληροπυρηνικούς το πρόγραμμα έχει Αϊτή - Σκωτία στις 04:00 (ΕΡΤ1), σε ένα ματς που θα αγωνιστεί ο παίκτης της ΑΕΚ, Φραντζί Πιερό.
Η τρίτη αγωνιστική ημέρα του Μουντιάλ 2026 δεν σταματάει εκεί όμως καθώς τελευταίο παιχνίδι θα είναι αυτό της Αυστραλίας με την Τουρκία το οποίο θα κάνει σέντρα στις 07:00 το πρωί της Κυριακής ώρα Ελλάδος. Το παιχνίδι αυτό θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1.
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