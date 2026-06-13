Μουντιάλ 2026: Πού θα δείτε τα ματς της τρίτης ημέρας της διοργάνωσης

Τέσσερα παιχνίδια έχει το πρόγραμμα, τα οποία ξεκινούν από τις 22:00 ώρα Ελλάδος και η αγωνιστική ημέρα ολοκληρώνεται με αγώνα που ξεκινάει στις 07:00 αύριο το πρωί