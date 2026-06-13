Τραμπ: Νεκρός ο αρχηγός της διαβόητης συμμορίας Tren de Aragua μετά από αμερικανικό πλήγμα, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Νεκρός ο αρχηγός της διαβόητης συμμορίας Tren de Aragua μετά από αμερικανικό πλήγμα, δείτε βίντεο

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την εξόντωση του Νίνιο Γκερέρο, επικεφαλής της μεγαλύτερης εγκληματικής οργάνωσης της Βενεζουέλας

Τραμπ: Νεκρός ο αρχηγός της διαβόητης συμμορίας Tren de Aragua μετά από αμερικανικό πλήγμα, δείτε βίντεο
14 ΣΧΟΛΙΑ
Την εξόντωση του αρχηγού της συμμορίας Tren de Aragua, της μεγαλύτερης εγκληματικής οργάνωσης στη Βενεζουέλα και μιας από τις ισχυρότερες στη Λατινική Αμερική, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (U.S. Southern Command ή SOUTHCOM) εξαπέλυσε αεροπορικό πλήγμα για να εξοντώσει «τον Νίνιο Γκερέρο, τον διαβόητο αρχηγό της Tren de Aragua, μιας από τις πιο αιμοδιψείς τρομοκρατικές οργανώσεις στον πλανήτη Γη».



Η Tren de Aragua σχηματίστηκε αρχικά στη Βενεζουέλα και επέκτεινε τη δράση της σε άλλα κράτη της Λατινικής Αμερικής – ιδίως στην Κολομβία, στο Περού και στη Χιλή. Η συμμορία, που έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική οργάνωση» από την κυβέρνηση Τραμπ, κατηγορείται μεταξύ άλλων για εμπορία ανθρώπων, απαγωγές, βιασμούς, διακίνηση ναρκωτικών και δολοφονίες.

Η στρατιωτική επιχείρηση, επεσήμανε ο Τραμπ, «συντονίστηκε στενά με τους φίλους μας στη Βενεζουέλα, με τους οποίους συνεργαζόμαστε πολύ καλά. Ως αποτέλεσμα, οι τρομοκράτες της Tren de Aragua δεν έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στη Βενεζουέλα ή οπουδήποτε αλλού».

«Θα βρούμε αυτούς τους στυγερούς δολοφόνους και βαρόνους ναρκωτικών οπουδήποτε και οποτεδήποτε, και θα τους στείλουμε στα βάθη της κολάσεως όπου ανήκουν», υποσχέθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
14 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Τo The Mall Athens σε ρυθμό FIFA World Cup!

Ποδοσφαιρικά vibes, ατόφια αθλητική διασκέδαση, διαγωνισμοί και δώρα περιμένουν τους επισκέπτες στο The Mall Athens, το μεγαλύτερο εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης