Ρία Ελληνίδου και Δημήτρης Αλεξάνδρου ταξίδεψαν στην Ταϊλάνδη
Η τραγουδίστρια και το πρώην μοντέλο δημοσίευσαν βίντεο στο TikTok από τις στιγμές τους
Στην Ταϊλάνδη ταξίδεψαν η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.
Εδώ και αρκετό καιρό κυκλοφορούν φήμες πως το πρώην μοντέλο και η τραγουδίστρια είναι ζευγάρι, με κανέναν από τους δύο να μην το επιβεβαιώνει, αλλά ούτε και να το διαψεύδει δημόσια, καθώς όπως αναφέρουν συχνά και οι δυο τους στις συνεντεύξεις τους, δεν θέλουν να απασχολούν με την προσωπική τους ζωή.
Παρόλα αυτά, αυτές τις ημέρες φαίνεται πως είναι μαζί στην Ασία, μέσα από αναρτήσεις που κάνουν από τα ίδια μέρη, χωρίς βέβαια να αναφέρουν ο ένας το άλλο ή να φωτογραφίζονται μαζί. Η Ρία Ελληνίδου ανέβασε αρχικά ένα χιουμοριστικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok πάνω σε μία γουρούνα και λίγο αργότερα ανέβασε και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου να οδηγεί μία άλλη γουρούνα.
Δείτε τις αναρτήσεις
@riaellinidou Α κατς α σκας ..; 🤣 #riaellinidou #fyp #lol #τικτοκ_ελλαδα ♬ original sound - Ria Ellinidou
Σε άλλο βίντεο η τραγουδίστρια αναφέρει πως την ώρα που έκαναν βουτιά, τους έπιασε η βροχή και έμειναν έξω από τη θάλασσα.
@dimitris_alexandrou Μια μοναδική Εμπειρία ζήσαμε μέσα στη ζούγκλα διαλέξαμε να κάνουμε γουρούνες και να το ζήσουμε στα κόκκινα!!!!! ##bungee##adrenaline##thailand##fyp##viral ♬ πρωτότυπος ήχος - κεραυνός αγατε
Σε μία ακόμη ανάρτησή της, δείχνει την καφετέρια όπου βρέθηκαν, το οποίο είναι σαν σπηλιά. Βίντεο από το ίδιο σημείο ανέβασε και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.
@riaellinidou Βροχερή καλημέρα με κλίμα τροπικό 🌴 #riaellinidou #fyp #tailand #tropical ♬ original sound - Ria Ellinidou
@riaellinidou Μα πόσο όμορφα 🐘 Koh Samui / αξίζει να έρθετε σίγουρα 👌 #riaellinidou #fyp #tailand #kohsamuiisland ♬ original sound - Ria Ellinidou
@dimitris_alexandrou Πρώτη στάση για έναν μοναδικό cafe παρέα με ελέφαντες !! Αξίζει φουλ να έρθεις ! #fyp • #foryou • #foryoupage • #viral • #trending ♬ Prosperidade Gravada no Éter - Meditação Sonora
Σε άλλη ανάρτηση του πρώην μοντέλου παρουσιάζεται ένα μπαρ στο οποίο βρέθηκαν, αλλά και η εμπειρία από το μασάζ που έκανε.
@dimitris_alexandrou
Τρομερό μέρος για ποτό και φαγητό !♬ What Is There - Chihei Hatakeyama
@dimitris_alexandrou ♬ πρωτότυπος ήχος - Dimitris Alexandrou
