Ο Μαρκ Ράφαλο γιόρτασε 26 χρόνια γάμου με τη σύζυγό του: Σε αγαπάω σαν τρελός
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Ο Μαρκ Ράφαλο γιόρτασε 26 χρόνια γάμου με τη σύζυγό του: Σε αγαπάω σαν τρελός

Ο ηθοποιός μοιράστηκε με τους followers του μία φωτογραφία από την ημέρα που παντρεύτηκε με τη Σάνραϊζ Κόιγκνεϊ

Ο Μαρκ Ράφαλο γιόρτασε 26 χρόνια γάμου με τη σύζυγό του: Σε αγαπάω σαν τρελός
Ιωάννα Μαρίνου
Επέτειο γάμου είχε ο Μαρκ Ράφαλο με τη σύζυγό του και για να γιορτάσει τα 26 χρόνια που έκλεισαν μαζί, εξέφρασε δημόσια την αγάπη του για εκείνη.

Ο ηθοποιός που παντρεύτηκε με την επίσης ηθοποιό Σάνραϊζ Κόιγκνεϊ στις 11 Ιουνίου του 2000 και μαζί της έχει αποκτήσει τρία παιδιά, ανέβασε την Πέμπτη 11 Ιουνίου μία πρόσφατη κοινή τους φωτογραφία όπου ποζάρουν χαμογελαστοί, αλλά και μία από την ημέρα του γάμου τους.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Μαρκ Ράφαλο έγραψε χαρακτηριστικά: «Χαρούμενη 26η επέτειο. Σ' αγαπάω σαν τρελός».

Δείτε την ανάρτηση


Ο Μαρκ Ράφαλο γιόρτασε 26 χρόνια γάμου με τη σύζυγό του: Σε αγαπάω σαν τρελός

Το 2017, σε συνέντευξή του στο Men's Helath, ο Μαρκ Ράφαλο είχε δηλώσει πως από την πρώτη στιγμή που είδε τη σύζυγό του, ήξερε ότι θα την παντρευτεί: «Την είδα και είπα "θα το παντρευτώ αυτό το κορίτσι"», είχε πει.
Ιωάννα Μαρίνου

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