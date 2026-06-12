Ο Μαρκ Ράφαλο γιόρτασε 26 χρόνια γάμου με τη σύζυγό του: Σε αγαπάω σαν τρελός

στις 11 Ιουνίου του 2000 και μαζί της έχει αποκτήσει τρία παιδιά, ανέβασε την Πέμπτη 11 Ιουνίου μία πρόσφατη κοινή τους φωτογραφία όπου ποζάρουν χαμογελαστοί, αλλά και μία από την ημέρα του γάμου τους.

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