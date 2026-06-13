Στη Ρόδο σήμερα ο Μητσοτάκης: Το σχέδιο για το 2027 «τρέχει» ήδη με περιοδείες, Ατζέντα 2030 και στόχο την αυτοδυναμία

Στη Ρόδο θα βρίσκεται σήμερα ο πρωθυπουργός - Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι μετά το 16ο Συνέδριο της ΝΔ και τη συγκρότηση της νέας Πολιτικής Επιτροπής έχει ήδη ξεκινήσει η τελική πορεία προς τις κάλπες, με ορίζοντα την άνοιξη του 2027

Νέα Δημοκρατία εισέρχεται σε έναν μακρύ πολιτικό κύκλο που θα καταλήξει στις εθνικές εκλογές της άνοιξης του 2027.



Οι περιοδείες του πρωθυπουργού σε όλη τη χώρα,



Ρόδο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ακριβώς του σχεδιασμού, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να δώσει σαφές πολιτικό σήμα συνέχειας και κινητοποίησης.



Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η επικείμενη επίσκεψη στη Δυτική Αττική, την ερχόμενη Τρίτη, όπου αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση για τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά, ένα έργο με έντονο αναπτυξιακό αποτύπωμα για την περιοχή.



Η στρατηγική Οι περιοδείες του πρωθυπουργού δεν έχουν μόνο συμβολικό χαρακτήρα, αλλά εντάσσονται σε έναν πιο σύνθετο σχεδιασμό που συνδέει την πολιτική παρουσία με την ανάδειξη κυβερνητικών έργων.



Πολιτικής Επιτροπής έχει ήδη ξεκινήσει η τελική πορεία προς τις κάλπες, με ορίζοντα την άνοιξη του 2027 και βασικό ζητούμενο τη διατήρηση της πολιτικής πρωτοβουλίας.



Παράλληλα, το κόμμα επιχειρεί να επαναενεργοποιήσει πλήρως τον οργανωτικό του μηχανισμό, με εκδηλώσεις, περιοδείες στελεχών και πολιτικές πρωτοβουλίες σε όλη τη χώρα.



Ο κεντρικός σχεδιασμός της ΝΔ για την επόμενη περίοδο στηρίζεται σε δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά την ανάδειξη του κυβερνητικού έργου. Στην Πειραιώς θεωρούν ότι η αποτύπωση των παρεμβάσεων της τελευταίας περιόδου και η προβολή της συνέπειας λόγων και πράξεων αποτελούν βασικό πολιτικό πλεονέκτημα ενόψει της επόμενης κάλπης.



Κλείσιμο



Ο δεύτερος άξονας αφορά το μέλλον και το νέο πρόγραμμα διακυβέρνησης. Υπό τον συντονισμό του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, βρίσκεται σε εξέλιξη η επεξεργασία της «Ατζέντας 2030», η οποία θα αποτελέσει το βασικό πλαίσιο των δεσμεύσεων της ΝΔ για την επόμενη τετραετία.



Η οικονομία στο επίκεντρο Κεντρική προτεραιότητα παραμένει η οικονομία και ειδικά η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Το κυβερνητικό επιτελείο αναγνωρίζει ότι η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει τα νοικοκυριά, με αποτέλεσμα η επόμενη περίοδος να θεωρείται καθοριστική για τη μετάφραση των μακροοικονομικών επιδόσεων σε απτό όφελος για τους πολίτες.



Εξ’ού και οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις ενόψει της ΔΕΘ, με στόχο τη σταδιακή ενίσχυση της μεσαίας τάξης και των ευάλωτων ομάδων. Από τη συνέντευξη του στον ΑΝΤ1, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, άφησε ανοιχτό παράθυρο για μια κίνηση που αφορά στην προκαταβολή φόρου.

«Κάθε μέρα μετράει». Με αυτή τη λογική κινείται πλέον ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέναντι στα στελέχη του, καθώς ηεισέρχεται σε έναν μακρύ πολιτικό κύκλο που θα καταλήξει στις εθνικές εκλογές της άνοιξης του 2027.Οι περιοδείες του πρωθυπουργού σε όλη τη χώρα, η ενεργοποίηση των κομματικών οργανώσεων και η παράλληλη προετοιμασία του νέου κυβερνητικού σχεδίου συνθέτουν τον βασικό κορμό της στρατηγικής με την οποία η κυβερνητική παράταξη φιλοδοξεί να διεκδικήσει μια τρίτη διαδοχική εκλογική νίκη.Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στηαποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ακριβώς του σχεδιασμού, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να δώσει σαφές πολιτικό σήμα συνέχειας και κινητοποίησης.Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η επικείμενη επίσκεψη στητην ερχόμενη Τρίτη, όπου αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση για τοντου Σκαραμαγκά, ένα έργο με έντονο αναπτυξιακό αποτύπωμα για την περιοχή.Οι περιοδείες του πρωθυπουργού δεν έχουν μόνο συμβολικό χαρακτήρα, αλλά εντάσσονται σε έναν πιο σύνθετο σχεδιασμό που συνδέει την πολιτική παρουσία με την ανάδειξη κυβερνητικών έργων.Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι μετά το 16ο Συνέδριο της ΝΔ και τη συγκρότηση της νέαςέχει ήδη ξεκινήσει η τελική πορεία προς τις κάλπες, με ορίζοντα την άνοιξη του 2027 και βασικό ζητούμενο τη διατήρηση της πολιτικής πρωτοβουλίας.Παράλληλα, το κόμμα επιχειρεί να επαναενεργοποιήσει πλήρως τον οργανωτικό του μηχανισμό, με εκδηλώσεις,σε όλη τη χώρα.Ο κεντρικός σχεδιασμός της ΝΔ για την επόμενη περίοδο στηρίζεται σε δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά την ανάδειξη του κυβερνητικού έργου. Στην Πειραιώς θεωρούν ότι η αποτύπωση των παρεμβάσεωνενόψει της επόμενης κάλπης.Για τον σκοπό αυτό έχει ήδη διαμορφωθεί ειδικό έντυπο υλικό που θα χρησιμοποιείται από τα στελέχη στις επαφές τους με τους πολίτες, με στόχο την κωδικοποίηση και απλοποίηση του κυβερνητικού αφηγήματος.Ο δεύτερος άξονας αφορά το μέλλον και το νέο πρόγραμμα διακυβέρνησης. Υπό τον συντονισμό του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, βρίσκεται σε εξέλιξη η επεξεργασία τηςη οποία θα αποτελέσει το βασικό πλαίσιο των δεσμεύσεων της ΝΔ για την επόμενη τετραετία.Κεντρική προτεραιότητα παραμένει η οικονομία και ειδικά η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Τοαναγνωρίζει ότι η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει τα νοικοκυριά, με αποτέλεσμα η επόμενη περίοδος να θεωρείται καθοριστική για τη μετάφραση των μακροοικονομικών επιδόσεων σε απτό όφελος για τους πολίτες.Εξ’ού και οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις ενόψει της ΔΕΘ, με στόχο τη σταδιακή ενίσχυση της μεσαίας τάξης και τωνΑπό τη συνέντευξη του στον ΑΝΤ1, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, άφησε ανοιχτό παράθυρο για μια κίνηση που αφορά στην προκαταβολή φόρου.



Διεύρυνση και εκλογικός στόχος Παράλληλα, η ΝΔ επιχειρεί να διατηρήσει και να διευρύνει την κοινωνική της βάση, συνδυάζοντας τη διατήρηση των παραδοσιακών της στηριγμάτων με το άνοιγμα σε νέες κοινωνικές ομάδες. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην ανανέωση του πολιτικού προσωπικού, όπως αποτυπώθηκε στη σύνθεση της νέας Πολιτικής Επιτροπής, με στόχο αντίστοιχη εικόνα ανανέωσης και στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών.



Ο τελικός στόχος παραμένει αμετάβλητος: η αυτοδυναμία από την πρώτη κάλπη. Γύρω από αυτόν θα οικοδομηθεί και το βασικό πολιτικό αφήγημα της κυβέρνησης μέχρι το 2027, με αιχμές τη σταθερότητα, τη συνέχεια και την οικονομική βελτίωση της καθημερινότητας.



Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκης σήμερα Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί σήμερα στη Ρόδο.



Στις 11.00 ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου και στη συνέχεια τον Λιμένα Ρόδου.



Στις 12.00 θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς τουρισμού, στα κεντρικά γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.



Στις 13.00 θα συναντηθεί με πολίτες στην πόλη της Ρόδου.



Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την Περβόλα στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου.