Οι φωτογραφίες της Ρίας Ελληνίδου με μαγιό από την Ταϊλάνδη
Το καλοκαίρι ήρθε λίγο νωρίτερα φέτος, έγραψε η τραγουδίστρια
Φωτογραφίες με μαγιό ανέβασε στα social media η Ρία Ελληνίδου από το ταξίδι της στην Ταϊλάνδη.
Η τραγουδίστρια, το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από την παραλία Κοχ Σαμούι, φορώντας ένα εμπριμέ μπικίνι με χρυσές αλυσίδες.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Το καλοκαίρι ήρθε λίγο νωρίτερα φέτος... με ήλιο κ χαμόγελο».
Η Ρία Ελληνίδου βρίσκεται στην Ταϊλάνδη με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, με τον οποίο φημολογείται πως είναι ζευγάρι. Μπορεί κανείς από τους δύο να μην έχει ανεβάσει κάποια κοινή φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο κάνουν συνεχώς αναρτήσεις από τα ίδια μέρη.
