Η ΕΚΤ πάτησε τη σκανδάλη αύξησης των επιτοκίων, τι θα κρίνει τις επόμενες κινήσεις

Μετά την πρώτη αύξηση κατά 0,25%, η Κριστίν Λαγκάρντ αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τις επόμενες κινήσεις, ανάλογα με την πορεία του πληθωρισμού και της ανάπτυξης