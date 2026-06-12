Στο νοσοκομείο ο μουσικός Ανδρέας Βούλγαρης, η ανάρτηση που έκανε
Στο νοσοκομείο ο μουσικός Ανδρέας Βούλγαρης, η ανάρτηση που έκανε
Ο μουσικός δημοσίευσε φωτογραφία με τον ίδιο να κάθεται σε αναπηρικό αμαξίδιο και το πόδι του να είναι σε γύψο
Στο νοσοκομείο βρέθηκε ο Ανδρέας Βούλγαρης, ενημερώνοντας σχετικά τους διαδικτυακούς του ακόλουθους. Ο μουσικός και σύντροφος της Κατρίνας Τσάνταλη έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και εξήγησε ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει σχετίζεται με τον αχίλλειο τένοντα.
Παράλληλα, ανέβασε ένα στιγμιότυπο, στο οποίο χαμογελά στον φωτογραφικό φακό, καθισμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο, με το ένα του πόδι σε γύψο και το άλλο τυλιγμένο με επιδέσμους, ενώ κάνει το σήμα της νίκης. Ακολούθησε μία ακόμη φωτογραφία, όπου φαίνεται είναι ξαπλωμένος σε ένα εξεταστικό κρεβάτι.
«Ο αχίλλειος τένοντας είναι ο ισχυρότερος και μεγαλύτερος τένοντας του σώματος, συνδέοντας τους μύες της γάμπας με την πτέρνα! Τώρα για κάμποσο χρονικό διάστημα δεν θα μπορεί να γίνει αυτή η σύνδεση. Ο δάσκαλος βράχος», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσής του.
Δείτε την ανάρτηση
Παράλληλα, ανέβασε ένα στιγμιότυπο, στο οποίο χαμογελά στον φωτογραφικό φακό, καθισμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο, με το ένα του πόδι σε γύψο και το άλλο τυλιγμένο με επιδέσμους, ενώ κάνει το σήμα της νίκης. Ακολούθησε μία ακόμη φωτογραφία, όπου φαίνεται είναι ξαπλωμένος σε ένα εξεταστικό κρεβάτι.
«Ο αχίλλειος τένοντας είναι ο ισχυρότερος και μεγαλύτερος τένοντας του σώματος, συνδέοντας τους μύες της γάμπας με την πτέρνα! Τώρα για κάμποσο χρονικό διάστημα δεν θα μπορεί να γίνει αυτή η σύνδεση. Ο δάσκαλος βράχος», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσής του.
Δείτε την ανάρτηση
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