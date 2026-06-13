Πού θα δείτε σήμερα τον πέμπτο τελικό Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός που θα θα κρίνει τον πρωταθλητή
SPORTS
Αθλητικές μεταδόσεις Ολυμπιακός Παναθηναϊκός

Πού θα δείτε σήμερα τον πέμπτο τελικό Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός που θα θα κρίνει τον πρωταθλητή

Oι πράσινοι θέλουν να επιστρέψουν στην κορυφή μετά το 2024, ενώ οι ερυθρόλευκοι ψάχνουν τρόπο για το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα

Πού θα δείτε σήμερα τον πέμπτο τελικό Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός που θα θα κρίνει τον πρωταθλητή
24 ΣΧΟΛΙΑ
Η μεγάλη ώρα έφτασε. Η στιγμή που θα κριθεί ο πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν 2025-26. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (18:00, live protothema.gr, EΡΤ 2 ΣΠΟΡ) για το Game 5 των τελικών της Stoiximan GBL. Η σειρά είναι στο 2-2.

Τα εισιτήρια του Game 5 των τελικών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ έκαναν... φτερά σε μόλις δύο ώρες.

Σλούκας και Ρογκαβόπουλος έμειναν εκτός προπόνησης του Παναθηναϊκού, ενώ ο Όσμαν ακολούθησε μέρος αυτής. Η συμμετοχή του Τούρκου στο Game 5 θα κριθεί τελευταία στιγμή.

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού AKTOR «εξαφανίζει» τα εισιτήρια για την προβολή του Game 5 με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ από το Cube του Telekom Center Athens. Σε 4 ώρες «έφυγαν» 13.000 εισιτήρια.

Oι πράσινοι θέλουν να επιστρέψουν στην κορυφή μετά το 2024, ενώ οι ερυθρόλευκοι ψάχνουν τρόπο για το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα.
24 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Τo The Mall Athens σε ρυθμό FIFA World Cup!

Ποδοσφαιρικά vibes, ατόφια αθλητική διασκέδαση, διαγωνισμοί και δώρα περιμένουν τους επισκέπτες στο The Mall Athens, το μεγαλύτερο εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης