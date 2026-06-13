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Πού θα δείτε σήμερα τον πέμπτο τελικό Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός που θα θα κρίνει τον πρωταθλητή
Πού θα δείτε σήμερα τον πέμπτο τελικό Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός που θα θα κρίνει τον πρωταθλητή
Oι πράσινοι θέλουν να επιστρέψουν στην κορυφή μετά το 2024, ενώ οι ερυθρόλευκοι ψάχνουν τρόπο για το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα
Η μεγάλη ώρα έφτασε. Η στιγμή που θα κριθεί ο πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν 2025-26. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (18:00, live protothema.gr, EΡΤ 2 ΣΠΟΡ) για το Game 5 των τελικών της Stoiximan GBL. Η σειρά είναι στο 2-2.
Τα εισιτήρια του Game 5 των τελικών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ έκαναν... φτερά σε μόλις δύο ώρες.
Σλούκας και Ρογκαβόπουλος έμειναν εκτός προπόνησης του Παναθηναϊκού, ενώ ο Όσμαν ακολούθησε μέρος αυτής. Η συμμετοχή του Τούρκου στο Game 5 θα κριθεί τελευταία στιγμή.
Ο κόσμος του Παναθηναϊκού AKTOR «εξαφανίζει» τα εισιτήρια για την προβολή του Game 5 με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ από το Cube του Telekom Center Athens. Σε 4 ώρες «έφυγαν» 13.000 εισιτήρια.
Oι πράσινοι θέλουν να επιστρέψουν στην κορυφή μετά το 2024, ενώ οι ερυθρόλευκοι ψάχνουν τρόπο για το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα.
Τα εισιτήρια του Game 5 των τελικών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ έκαναν... φτερά σε μόλις δύο ώρες.
Σλούκας και Ρογκαβόπουλος έμειναν εκτός προπόνησης του Παναθηναϊκού, ενώ ο Όσμαν ακολούθησε μέρος αυτής. Η συμμετοχή του Τούρκου στο Game 5 θα κριθεί τελευταία στιγμή.
Ο κόσμος του Παναθηναϊκού AKTOR «εξαφανίζει» τα εισιτήρια για την προβολή του Game 5 με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ από το Cube του Telekom Center Athens. Σε 4 ώρες «έφυγαν» 13.000 εισιτήρια.
Oι πράσινοι θέλουν να επιστρέψουν στην κορυφή μετά το 2024, ενώ οι ερυθρόλευκοι ψάχνουν τρόπο για το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα.
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