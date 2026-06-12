Νέο πλήγμα για την Μπλέικ Λάιβλι: Απορρίφθηκε το αίτημά της για αποζημίωση εκατομμυρίων από τον Τζάστιν Μπαλντόνι

Ο δικαστής Λίμαν διαφώνησε με την προοπτική διεξαγωγής μιας διαδικασίας που θα ισοδυναμούσε με μια μικρή δίκη, «χωρίς το όφελος» της προηγούμενης υποβολής αναλυτικών νομικών επιχειρημάτων, όπως συμβαίνει κανονικά. Όπως ανέφερε, ο νόμος «δεν δημιουργεί έναν τρόπο παράκαμψης ολόκληρου του συνόλου των προσεκτικά διαμορφωμένων ομοσπονδιακών δικονομικών κανόνων, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τα δικαιώματα των διαδίκων».«Αντιθέτως, θεσπίζει μια περιορισμένη εξαίρεση από τη συνήθη δικαστική διαδικασία, για ένα συγκεκριμένο και στενά καθορισμένο είδος έννομης προστασίας. Οι αντισταθμιστικές και οι τιμωρητικές αποζημιώσεις δεν εμπίπτουν σε αυτή την εξαίρεση», επισήμανε.Ο δικαστής Λίμαν δήλωσε ότι έκανε δεκτό το αίτημα της Λάιβλι για την κάλυψη των νομικών της εξόδων, καθώς αυτό βρισκόταν «σε πολύ πιο στέρεη νομική βάση». Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι στο παρόν στάδιο δεν αποφάσισε ποιο είναι «το κατάλληλο ύψος των αμοιβών» ούτε πόσα χρήματα θα λάβει η Λάιβλι για τα δικαστικά της έξοδα.Πηγές είπαν στην Daily Mail ότι οι δύο πλευρές έχουν δαπανήσει συνολικά έως και 60 εκατομμύρια δολάρια για ισχυρές νομικές ομάδες. Ωστόσο, οποιαδήποτε κάλυψη εξόδων θα αφορά αποκλειστικά το κόστος υπεράσπισης απέναντι στην αποτυχημένη αγωγή του Μπαλντόνι.Παρά την απόφαση, η Λάιβλι εξακολουθεί να μπορεί να διεκδικήσει αποζημιώσεις με άλλον τρόπο, όπως υποστήριξε πηγή προσκείμενη στην ηθοποιό. «Η σημερινή απόφαση αφορούσε δικονομικό ζήτημα. Το δικαστήριο αφήνει ανοιχτή τη δυνατότητα διεκδίκησης αποζημιώσεων βάσει του άρθρου 47.1 με άλλα μέσα, όπως μια ανεξάρτητη αγωγή ή μια ανταγωγή, ακόμη και σε ομοσπονδιακό δικαστήριο», δήλωσε η πηγή.Ένα ακόμη θετικό σημείο της απόφασης για τη Λάιβλι ήταν ότι ο δικαστής δεν διαπίστωσε αποδείξεις κακόβουλης πρόθεσης, ένας νομικός όρος που αφορά την προβολή ενός ψευδούς ισχυρισμού με γνώση ότι είναι αναληθής.Η απόφαση σημαίνει ουσιαστικά ότι, κατά την κρίση του δικαστή Λίμαν, η Λάιβλι πίστευε πράγματι όσα κατήγγειλε. Η απόφαση του δικαστή Λίμαν θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την αρχή του τέλους μιας υπόθεσης που επρόκειτο να οδηγηθεί σε δίκη τον περασμένο μήνα, προτού οι δύο πλευρές καταλήξουν σε συμβιβασμό.