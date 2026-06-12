Ελίζαμπεθ Όλσεν: Έγκυος στο πρώτο της παιδί η ηθοποιός
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Ελίζαμπεθ Όλσεν Έγκυος Παιδί

Ελίζαμπεθ Όλσεν: Έγκυος στο πρώτο της παιδί η ηθοποιός

Η ηθοποιός εθεάθη σε έξοδό της στο Λος Άντζελες, φορώντας ένα πουκάμισο που αναδείκνυε τη φουσκωμένη της κοιλιά

Ελίζαμπεθ Όλσεν: Έγκυος στο πρώτο της παιδί η ηθοποιός
Μητέρα πρόκειται να γίνει η Ελίζαμπεθ Όλσεν. Η 37χρονη ηθοποιός είναι έγκυος και περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, τον Ρόμπι Άρνετ.

Η Όλσεν εθεάθη αυτή την εβδομάδα να γευματίζει σε εστιατόριο στο Λος Άντζελες, φορώντας ένα λευκό πουκάμισο, το οποίο είχε αφήσει ανοιχτό στο κάτω μέρος, αποκαλύπτοντας τη φουσκωμένη κοιλιά της.

Η Όλσεν και ο Άρνετ παντρεύτηκαν κρυφά πριν από την πανδημία της COVID-19, το 2020. Η ηθοποιός διατηρεί σε μεγάλο βαθμό την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, από τότε που το ζευγάρι εθεάθη για πρώτη φορά μαζί τον Μάρτιο του 2017.

Σχεδόν δύο χρόνια αργότερα, το PEOPLE μετέδωσε ότι η Όλσεν και ο Άρνετ αρραβωνιάστηκαν τον Ιούλιο του 2019. Τότε, πηγή είχε επιβεβαιώσει ότι ο αρραβώνας ήρθε έπειτα από τρία χρόνια σχέσης.

Τον Ιούνιο του 2021, η Όλσεν εξέπληξε τους θαυμαστές της όταν αναφέρθηκε στον Άρνετ ως «σύζυγό» της, κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο Variety.

Στη βιντεοκλήση με την Κέιλι Κουόκο, η οποία κυκλοφόρησε στο πλαίσιο της σειράς «Actors on Actors» του Variety, η Όλσεν επισήμανε ότι ο Άρνετ είχε αφήσει ένα συγκεκριμένο βιβλίο στο δωμάτιο. «Μόλις παρατήρησα επίσης ότι ο σύζυγός μου έβαλε το “Little Miss Magic”», είχε πει η Όλσεν, δείχνοντας ένα βιβλίο από τη σειρά «Little Miss», το οποίο φαινόταν στο βάθος.

Τον περασμένο Νοέμβριο, η Όλσεν είχε μιλήσει στο PEOPLE και ανέφερε ότι τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της είναι περισσότερο εσωστρεφείς παρά εξωστρεφείς. «Εξαρτάται από την πόλη στην οποία βρίσκομαι», είχε απαντήσει η ηθοποιός και παραγωγός, όταν ρωτήθηκε για την αγαπημένη της δραστηριότητα σε μια βραδινή έξοδο. «Βρισκόμαστε στο Λος Άντζελες, οπότε υποθέτω ότι το ιδανικό ραντεβού για μένα εκεί είναι να μαγειρεύουμε ένα γεύμα στο σπίτι και να βλέπουμε μια ταινία».

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Όσο για το αν ο σύζυγός της, Ρόμπι Άρνετ, προτιμά τις βραδιές στο σπίτι, η Ελίζαμπεθ Όλσεν είχε απαντήσει γελώντας: «Ναι, σίγουρα. Έπρεπε να τον σύρω μέχρι εδώ».

Φωτογραφία: Shutterstock

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