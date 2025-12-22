Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έκανε κοινή δημόσια εμφάνιση με τη Ρία Ελληνίδου
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έκανε κοινή δημόσια εμφάνιση με τη Ρία Ελληνίδου
Το πρώην μοντέλο και η τραγουδίστρια εμφανίστηκαν μαζί σε εκδήλωση
Μια κοινή δημόσια εμφάνιση με τη Ρία Ελληνίδου πραγματοποίησε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.
Το πρώην μοντέλο και η τραγουδίστρια έδωσαν μαζί το «παρών» το βράδυ της Κυριακής 21 Δεκεμβρίου σε εκδήλωση, με πλάνα από την κοινή παρουσία τους να προβάλλονται τη Δευτέρα στην εκπομπή «Breakfast@Star». Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου ήταν χαμογελαστοί στον χώρο, ενώ συνομιλούσαν με άλλους καλεσμένους.
Δείτε το βίντεο
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι δύο τους εμφανίζονται δημόσια μαζί. Πριν από λίγες ημέρες, είχαν απαθανατιστεί σε γνωστό σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι, καθώς επισκέφτηκαν κατάστημα ρούχων με φίλους τους, ενώ μαζί τους ήταν και ο γιος του Δημήτρη Αλεξάνδρου, Πάρης.
Η Ρία Ελληνίδου απάντησε πρόσφατα σε ερώτηση για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, την ώρα που βρισκόταν στο αεροδρόμιο, έτοιμη να αποχωρήσει για επαγγελματικό της ταξίδι. Λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο, δημοσιογράφος της εκπομπής «Super Κατερίνα» την πλησίασε και μόλις πήγε να την ρωτήσει για την προσωπική της ζωή και για τη φημολογούμενη σχέση της με τον πρώην μοντέλο, εκείνη τόνισε πως δεν είχε κάτι να πει και αποχώρησε. Η ίδια ανέφερε απλώς: «Λυπόμαστε, δεν έχουμε να πούμε κάτι. Γεια σας».
