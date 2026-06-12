Χρήστος Δάντης για το ατύχημά του: Δεν μπορώ να περιγράψω τον πόνο, δεν τον εύχομαι σε κανέναν
Χρήστος Δάντης για το ατύχημά του: Δεν μπορώ να περιγράψω τον πόνο, δεν τον εύχομαι σε κανέναν
Πέρασα μια ταλαιπωρία τεσσάρων μηνών, σημείωσε ο τραγουδιστής που υποβλήθηκε σε δύο χειρουργεία
Στo ατύχημα που είχε πριν από λίγους μήνες αναφέρθηκε ο Χρήστος Δάντης, δηλώνοντας ότι ο πόνος ήταν απερίγραπτος. Ο τραγουδιστής υποβλήθηκε σε δύο χειρουργεία στο χέρι του, ενώ χρειάστηκε να μείνει μακριά από τη σκηνή. Παρόλα αυτά, δεν παρέμεινε άπραγος, αφού ολοκλήρωσε τον νέο δίσκο του, ενώ ετοιμάζεται να επιστρέψει με live εμφανίσεις.
Σε δηλώσεις του στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ο Χρήστος Δάντης έκανε λόγο για μία ταλαιπωρία τεσσάρων μηνών. «Έκανα δύο χειρουργεία, ναι. Το δεύτερο έγινε γιατί το έξτρα μέλος, αυτό το τιτάνιο που μπαίνει στο σπάσιμο, μπορεί να το αποβάλει ο οργανισμός, και αυτό συνέβη στη δική μου περίπτωση. Πέρασα μια ταλαιπωρία τεσσάρων μηνών. Δεν μπορώ να πω ότι ήμουν άπραγος, γιατί έφτιαξα ένα ολόκληρο άλμπουμ και έγραψα κι άλλα είκοσι τραγούδια», είπε αρχικά.
Συνεχίζοντας, ο τραγουδιστής τόνισε ότι σύντομα θα βρεθεί και πάλι πάνω στη σκηνή. «Ο πόνος, δεν μπορώ να σας τον περιγράψω, δεν τον εύχομαι σε κανέναν. Είναι σπάνιο σπάσιμο αυτό. Τι να κάνουμε τώρα; Συνέβη. Είμαι σε κατάσταση αποθεραπείας, και έτοιμος να εκδράμω για τις συναυλίες μου, οι οποίες θα ξεκινήσουν κάπου στα τέλη Ιουνίου».
Δείτε το βίντεο
Σε δηλώσεις του στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ο Χρήστος Δάντης έκανε λόγο για μία ταλαιπωρία τεσσάρων μηνών. «Έκανα δύο χειρουργεία, ναι. Το δεύτερο έγινε γιατί το έξτρα μέλος, αυτό το τιτάνιο που μπαίνει στο σπάσιμο, μπορεί να το αποβάλει ο οργανισμός, και αυτό συνέβη στη δική μου περίπτωση. Πέρασα μια ταλαιπωρία τεσσάρων μηνών. Δεν μπορώ να πω ότι ήμουν άπραγος, γιατί έφτιαξα ένα ολόκληρο άλμπουμ και έγραψα κι άλλα είκοσι τραγούδια», είπε αρχικά.
Συνεχίζοντας, ο τραγουδιστής τόνισε ότι σύντομα θα βρεθεί και πάλι πάνω στη σκηνή. «Ο πόνος, δεν μπορώ να σας τον περιγράψω, δεν τον εύχομαι σε κανέναν. Είναι σπάνιο σπάσιμο αυτό. Τι να κάνουμε τώρα; Συνέβη. Είμαι σε κατάσταση αποθεραπείας, και έτοιμος να εκδράμω για τις συναυλίες μου, οι οποίες θα ξεκινήσουν κάπου στα τέλη Ιουνίου».
Δείτε το βίντεο
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