Με τη Hellenic Seaways και τα σύγχρονα Aero Highspeed βρίσκονται ακόμη πιο κοντά από όσο πιστεύουμε
Μουντιάλ 2026: Τα γκολ από την δεύτερη ημέρα της διοργάνωσης, δείτε βίντεο
Μουντιάλ 2026: Τα γκολ από την δεύτερη ημέρα της διοργάνωσης, δείτε βίντεο
Οι ΗΠΑ διέσυραν την Παραγουάη με 4-1 και ο Καναδάς πήρε μια ιστορική ισοπαλία απέναντι στη Βοσνία
Ο Μπαλογκάν οδήγησε τις ΗΠΑ σε θρίαμβο! Η ομάδα του Ποτσετίνο έκανε απίστευτο ντεμπούτο στο Μουντιάλ 2026, απέναντι στην Παραγουάη του Αλφάρο και πήρε το «ροζ φύλλο» με 4-1 στο Los Angeles Stadium.
Η οικοδέσποινα ήταν εκπληκτική καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και δεν δυσκολεύτηκε σε κανένα σημείο να επικρατήσει απέναντι στην ομάδα της Νότιας Αμερικής.
Ο Μπομπαντίγια στο 7ο λεπτό με αυτογκόλ έβαλε μπροστά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο 31ο λεπτό μετά την τελική πάσα του Πούλισικ από τα αριστερά, ο 24χρονος επιθετικός της Μονακό, Μπαλογκάν, πλάσαρε από το ύψος του πέναλτι και έκανε το 2-0 για τις ΗΠΑ.
Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να είναι κυριαρχικοί και θα μπορούσαν να φτάσουν και σε τρίτο και σε τέταρτο γκολ με τις ευκαιρίες των Τίλμαν και Ρίτσαρντς. Τελικά το ημίχρονο έκλεισε στο 3-0 με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Μπαλογκάν. Στο 45+5 πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή, προσπέρασε τον προσωπικό του αντίπαλο και με τρομερό τελείωμα με το αριστερό την έστειλε στο παραθυράκι του αντίπαλου τερματοφύλακα.
Ο Μαουρίτσιο στο 73ο λεπτό μείωσε σε 3-1 μετά την ασίστ του Ενσίσο. Στο 90+8 ο Ρέινα με εκπληκτικό πλασέ έβαλε το... κερασάκι στην τούρτα για το 4-1.
Ο Καναδάς κατάφερε με την... έβδομη να πάρει τον πρώτο του βαθμό σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς έφερε 1-1 κόντρα στη Βοσνία.. Το γκολ του Λάριν στο 78ο λεπτό ισοφάρισε εκείνο του Λούκιτς από το 21', με τις δύο ομάδες να ξεκινούν με ισοπαλία την πορεία τους στον θεσμό.
Η οικοδέσποινα ήταν εκπληκτική καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και δεν δυσκολεύτηκε σε κανένα σημείο να επικρατήσει απέναντι στην ομάδα της Νότιας Αμερικής.
Ο Μπομπαντίγια στο 7ο λεπτό με αυτογκόλ έβαλε μπροστά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο 31ο λεπτό μετά την τελική πάσα του Πούλισικ από τα αριστερά, ο 24χρονος επιθετικός της Μονακό, Μπαλογκάν, πλάσαρε από το ύψος του πέναλτι και έκανε το 2-0 για τις ΗΠΑ.
Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να είναι κυριαρχικοί και θα μπορούσαν να φτάσουν και σε τρίτο και σε τέταρτο γκολ με τις ευκαιρίες των Τίλμαν και Ρίτσαρντς. Τελικά το ημίχρονο έκλεισε στο 3-0 με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Μπαλογκάν. Στο 45+5 πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή, προσπέρασε τον προσωπικό του αντίπαλο και με τρομερό τελείωμα με το αριστερό την έστειλε στο παραθυράκι του αντίπαλου τερματοφύλακα.
Ο Μαουρίτσιο στο 73ο λεπτό μείωσε σε 3-1 μετά την ασίστ του Ενσίσο. Στο 90+8 ο Ρέινα με εκπληκτικό πλασέ έβαλε το... κερασάκι στην τούρτα για το 4-1.
Ο Καναδάς κατάφερε με την... έβδομη να πάρει τον πρώτο του βαθμό σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς έφερε 1-1 κόντρα στη Βοσνία.. Το γκολ του Λάριν στο 78ο λεπτό ισοφάρισε εκείνο του Λούκιτς από το 21', με τις δύο ομάδες να ξεκινούν με ισοπαλία την πορεία τους στον θεσμό.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα