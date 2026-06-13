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Προσάραξη τουρκικού σκάφους με τρεις αλλοδαπούς στην παραλία Πέδης στη δυτική Λέσβο
Προσάραξη τουρκικού σκάφους με τρεις αλλοδαπούς στην παραλία Πέδης στη δυτική Λέσβο
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή θαλάσσια ρύπανση
Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές έπειτα από προσάραξη ιστιοφόρου σκάφους με σημαία Τουρκίας στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Πέδης, στη δυτική Λέσβο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο σκάφος επέβαιναν τρεις αλλοδαποί, ενώ η προσάραξη σημειώθηκε σε αμμώδη βυθό. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για την παρακολούθηση και διαχείριση του περιστατικού.
Στο σημείο βρισκόταν από ξηράς περιπολικό όχημα του Λιμενικού Σώματος, ενώ έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος, ένα ρυμουλκό και ακόμη ένα περιπολικό όχημα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός των επιβαινόντων, ενώ δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση. Στην περιοχή επικρατούσαν βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 5 έως 6 μποφόρ.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο σκάφος επέβαιναν τρεις αλλοδαποί, ενώ η προσάραξη σημειώθηκε σε αμμώδη βυθό. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για την παρακολούθηση και διαχείριση του περιστατικού.
Στο σημείο βρισκόταν από ξηράς περιπολικό όχημα του Λιμενικού Σώματος, ενώ έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος, ένα ρυμουλκό και ακόμη ένα περιπολικό όχημα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός των επιβαινόντων, ενώ δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση. Στην περιοχή επικρατούσαν βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 5 έως 6 μποφόρ.
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