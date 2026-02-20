Το «αντίο» της Σάρον Στόουν στον Έρικ Ντέιν: Το πνεύμα σου ζει μέσα σε όλους εμάς που σε αγαπάμε
Η ανάρτηση της ηθοποιού για τον θάνατο του πρωταγωνιστή του «Grey's Anatomy»
Δημόσια αποχαιρέτισε τον Έρικ Ντέιν η Σάρον Στόουν, μέσα από μία ανάρτηση κατά την οποία ανέφερε πως το πνεύμα του θα ζει μέσα σε όλους όσους τον αγαπούν.
Η ηθοποιός την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία του και τη συνόδευσε με ένα συγκινητικό κείμενο.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Σάρον Στόουν έγραψε συγκεκριμένα: «Το να σε χάσουμε είναι σαν να χάνουμε έναν θησαυρό φίλε μου. Το πνεύμα σου ζει μέσα σε όλους εμάς που σε αγαπάμε».
Δείτε την ανάρτηση
Ο Έρικ Ντέιν, ο οποίος έγινε γνωστός από τον ρόλο του Μαρκ Σλόαν στη σειρά «Grey's Anatomy», άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 53 ετών. Ο ηθοποιός πριν από δέκα μήνες διαγνώστηκε με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση (ALS) και η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε πολύ γρήγορα. Σύμφωνα με τον πρώην συμπρωταγωνιστή του Πάτρικ Ντέμπσι, είχε αρχίσει να κάνει την ικανότητά του να μιλά τις τελευταίες ημέρες της ζωής του.
