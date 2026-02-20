Το «αντίο» της Σάρον Στόουν στον Έρικ Ντέιν: Το πνεύμα σου ζει μέσα σε όλους εμάς που σε αγαπάμε
Το «αντίο» της Σάρον Στόουν στον Έρικ Ντέιν: Το πνεύμα σου ζει μέσα σε όλους εμάς που σε αγαπάμε

Η ανάρτηση της ηθοποιού για τον θάνατο του πρωταγωνιστή του «Grey's Anatomy»

Ιωάννα Μαρίνου
Δημόσια αποχαιρέτισε τον Έρικ Ντέιν η Σάρον Στόουν, μέσα από μία ανάρτηση κατά την οποία ανέφερε πως το πνεύμα του θα ζει μέσα σε όλους όσους τον αγαπούν.

Η ηθοποιός την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία του και τη συνόδευσε με ένα συγκινητικό κείμενο.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Σάρον Στόουν έγραψε συγκεκριμένα: «Το να σε χάσουμε είναι σαν να χάνουμε έναν θησαυρό φίλε μου. Το πνεύμα σου ζει μέσα σε όλους εμάς που σε αγαπάμε».

Δείτε την ανάρτηση


Ο Έρικ Ντέιν, ο οποίος έγινε γνωστός από τον ρόλο του Μαρκ Σλόαν στη σειρά «Grey's Anatomy», άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 53 ετών. Ο ηθοποιός πριν από δέκα μήνες διαγνώστηκε με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση (ALS) και η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε πολύ γρήγορα. Σύμφωνα με τον πρώην συμπρωταγωνιστή του Πάτρικ Ντέμπσι, είχε αρχίσει να κάνει την ικανότητά του να μιλά τις τελευταίες ημέρες της ζωής του.
Ιωάννα Μαρίνου
