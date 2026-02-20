Ο Έρικ Ντέιν έμενε δωρεάν σε σπίτι του Τζόνι Ντεπ για να μην επιβαρύνεται οικονομικά όσο «πάλευε» με την ALS
Έρικ Ντέιν Τζόνι Ντεπ

Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου σε ηλικία 53 ετών μετά από μία δεκάμηνη μάχη με την πλάγια αμυοτροφική σκλήρυνση

Στέλλα Μούτσιου
Σε σπίτι του Τζόνι Ντεπ στο Λος Άντζελες έμενε ο Έρικ Ντέιν τους τελευταίους μήνες πριν από τον θάνατό του, χωρίς να πληρώνει ενοίκιο, καθώς ο ηθοποιός δεν ήθελε να επιβαρύνεται οικονομικά όσο έδινε μάχη με την πλάγια αμυοτροφική σκλήρυνση (ALS).

Ο Ντέιν είχε γνωρίσει τον Ντεπ πριν από χρόνια, μέσω κοινών φίλων και ο πρωταγωνιστής των «Πειρατών της Καραϊβικής» του παραχώρησε ένα από τα σπίτια του, ενώ ώστε να τον ανακουφίσει σε οικονομικό επίπεδο. Πηγή ανέφερε στη Daily Mail ότι ο Τζόνι Ντεπ ήθελε να τον βοηθήσει ώστε να μην έχει άλλη μία έγνοια όσο πάλευε με την ασθένεια.

Όπως δήλωσε: «Ο Έρικ είχε ένα πράγμα λιγότερο να ανησυχεί. Ζούσε ουσιαστικά χωρίς να πληρώνει ενοίκιο σε ένα από τα σπίτια που έχει ο Τζόνι πάνω από το Σάνσετ Στριπ. Του είπε να πληρώνει ό,τι μπορούσε ή και να μην πληρώνει καθόλου για ενοίκιο».

Η ίδια πηγή πρόσθεσε στο Page Six: «Ο Τζόνι ήθελε να κάνει ό,τι μπορούσε για να ελαφρύνει το οικονομικό βάρος».



Ο Έρικ Ντέιν, που έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στη δημοφιλή ιατρική σειρά «Grey’s Anatomy» πέθανε σε ηλικία 53 έτων, έπειτα από δεκάμηνη μάχη με την πλάγια μυατροφική σκλήρυνση (ALS). Η είδηση του θανάτου του επιβεβαιώθηκε από την οικογένειά του με επίσημη δήλωση στο περιοδικό People, σύμφωνα με την οποία ο ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή το απόγευμα της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου, έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Στέλλα Μούτσιου
