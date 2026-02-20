Κλαίγαμε και οι δύο: Η πρώην σύζυγος του Έρικ Ντέιν περιγράφει το τηλεφώνημα του μετά τη διάγνωση με ALS
Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στις 19 Φεβρουαρίου σε ηλικία 53 ετών, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του
Τη στιγμή που ο Έρικ Ντέιν της ανακοίνωσε τηλεφωνικά από ιατρείο στο Σαν Φρανσίσκο ότι διαγνώστηκε με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση περιέγραψε η Ρεμπέκα Γκέιχαρτ, αποκαλύπτοντας ότι έκλαιγαν και οι δύο, όταν της μίλησε για πρώτη φορά για την ασθένεια.
Ο ηθοποιός πέθανε στις 19 Φεβρουαρίου σε ηλικία 53 ετών, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά του, έπειτα από μάχη με την ALS, γνωστή και ως νόσος του Lou Gehrig.
Σε κείμενό της που δημοσιεύτηκε στις 29 Δεκεμβρίου στο The Cut με τίτλο «In Sickness and in Health», η 54χρονη ηθοποιός ανέφερε ότι ο πρώην σύζυγός της την κάλεσε αμέσως μετά την επίσκεψή του σε νευρολόγο για να της ανακοινώσει τη διάγνωση. Ο Ντέιν είχε δημοσιοποιήσει την ασθένειά του τον Απρίλιο του 2025.
«Δεν έμοιαζε αληθινό, γιατί ήταν ακόμη καλά», έγραψε. «Ήμουν εδώ στο σπίτι με τη μικρότερη κόρη μου, στο σπίτι μου, που το μοιράζομαι μόνο με τα κορίτσια, αφού ο Έρικ και εγώ χωρίσαμε τον Σεπτέμβριο του 2017, και είχα μπει στην ντουλάπα μου για να απαντήσω στο τηλέφωνο, προσπαθώντας να είμαι διακριτική». Και συνέχισε: «Έλεγε, “Μαμά, τι συμβαίνει; Τι συμβαίνει;”. Προσπάθησα να της πω, “Γλυκιά μου, τίποτα. Όλα είναι καλά”, γιατί δεν μπορούσα να το επεξεργαστώ. Δεν ήξερα όλες τις λεπτομέρειες όπως τώρα, αλλά ήξερα αρκετά για την ALS ώστε να γνωρίζω ότι δεν υπήρχε θεραπεία».
Όπως σημείωσε, τα συμπτώματά του «είχαν ξεκινήσει ίσως έναν χρόνο νωρίτερα». «Όταν τρώγαμε με τα παιδιά, έλεγε πράγματα όπως, “Κάτι δεν πάει καλά με το χέρι μου”», ανέφερε. «Δυσκολευόταν να χρησιμοποιήσει τα ξυλάκια του, του έπεφτε το φαγητό. Τότε άρχισε να επισκέπτεται γιατρούς. Αρχικά διαγνώστηκε με κάποια άλλα πράγματα, αλλά είχε αυτό το αίσθημα ότι επρόκειτο για κάτι πιο σοβαρό».
Παρά τον χωρισμό τους το 2017 και την αίτηση διαζυγίου που είχε καταθέσει τον Φεβρουάριο του 2018, την οποία ζήτησε να αποσυρθεί τον Μάρτιο του 2025, η Γκέιχαρτ ανέφερε ότι διατηρούσαν στενή σχέση, ζώντας σε απόσταση 12 λεπτών ο ένας από τον άλλον και μοιραζόμενοι συχνά γεύματα και επισκέψεις με τις δύο κόρες τους.
«Κατέστησε απολύτως σαφές ότι θέλει να περνά όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του και εγώ είμαι αφοσιωμένη στο να το διευκολύνω», έγραψε. Αναφερόμενη στη σχέση τους, σημείωσε: «Είναι μια πολύ περίπλοκη σχέση, που μπερδεύει τον κόσμο. Η αγάπη μας μπορεί να μην είναι ρομαντική, αλλά είναι οικογενειακή αγάπη».
Τον Σεπτέμβριο, σε δηλώσεις της στο PEOPLE, είχε επισημάνει ότι η ίδια και οι κόρες τους αντιμετώπιζαν τη διάγνωση μέρα με τη μέρα. «Έχουμε κάποιους επαγγελματίες θεραπευτές που μας βοηθούν και προσπαθούμε απλώς να διατηρήσουμε την ελπίδα και να το αντιμετωπίσουμε με αξιοπρέπεια, χάρη και αγάπη», είχε πει. «Είναι σπαρακτικό. Τα κορίτσια μου υποφέρουν πραγματικά και απλώς προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε. Είναι μια δύσκολη περίοδος».
Από την πλευρά του, ο Ντέιν είχε δηλώσει κατά την ανακοίνωση της διάγνωσής του ότι ήταν «ευγνώμων που έχω την αγαπημένη μου οικογένεια στο πλευρό μου καθώς διανύουμε αυτό το επόμενο κεφάλαιο». Σε συνέντευξή του στην εκπομπή Good Morning America είχε επίσης αναφερθεί στη μεταξύ τους σχέση, λέγοντας: «Έχουμε καταφέρει να γίνουμε καλύτεροι φίλοι και καλύτεροι γονείς. Και είναι πιθανώς η μεγαλύτερη υποστηρίκτριά μου, η πιο σταθερή σύμμαχός μου, και στηρίζομαι πάνω της».
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
