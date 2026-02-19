Αντώνης Καφετζόπουλος για την κατάθλιψη: Κατάλαβα ότι πρέπει να ζητήσω βοήθεια όταν δεν ήθελα να βλέπω κόσμο





Ο ηθοποιός ανέφερε επίσης πως αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά για το θέμα αυτό, διότι αισθάνεται πως υπάρχει ταμπού γύρω από τους ψυχιάτρους. Στη συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου αναφέρθηκε ακόμη και στην απαισιοδοξία του και στην πηγή αυτής, ενώ απάντησε και για τους ρόλους που έχει υποδυθεί και μετάνιωσε.



Στη συνέχεια, επισήμανε πως είναι απαισιόδοξος άνθρωπος: «Είμαι απαισιόδοξος. Είμαι τόσο απαισιόδοξος που μπορώ να το λέω γελώντας και χαμογελώντας, για να μην τρομάζω τον κόσμο. Την αποδίδω στο ότι δεν έχει μέλλον αυτή η ανθρωπότητα. Είμαστε ένα είδος πολύ περίπλοκου ζώου, θηλαστικού, το οποίο μέσα στην εξέλιξή του ανέπτυξε και αυτό που λέμε αυτοσυνείδηση. Δηλαδή, έχει την ικανότητα να σκέφτεται τον εαυτό του, τους άλλους, το μέλλον, να αναζητάει το νόημα της ύπαρξης. Πράγματα τα οποία μπορεί να γίνουν πολύ βλαβερά και πηγές δυστυχίας», τόνισε και πρόσθεσε: «Είμαι απαισιόδοξος για το μέλλον γιατί τα έχουμε παρατήσει όλα στην τύχη. Τα τελευταία χρόνια ασχολούμαστε με τα γεωπολιτικά και έχουν παρατήσει αυτό που είναι ο μεγάλος κίνδυνος για την ανθρωπότητα, που είναι να εξαφανιστούμε απ’ την κλιματική αλλαγή, απ’ την έλλειψη βιοποικιλότητας και από διάφορα τέτοια που οι επιστήμονες τα λένε εδώ και 50-60 χρόνια».Στο τέλος, για τους ρόλους που έχει υποδυθεί στο θέατρο και στην τηλεόραση, ο Αντώνης Καφετζόπουλος δήλωσε: «Κατά καιρούς έχω υπάρξει επιλεκτικός όταν μου το επέτρεπαν οι συνθήκες. Άλλες φορές δεν μπορούσα να είμαι επιλεκτικός. Είναι πολλοί οι ρόλοι που έχω μετανιώσει. Ένα σωρό».