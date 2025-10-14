Αντώνης Καφετζόπουλος: Υπήρξε περίοδος που ήμουν σοβαρά καταθλιπτικός
Αντώνης Καφετζόπουλος: Υπήρξε περίοδος που ήμουν σοβαρά καταθλιπτικός
Είμαι απαισιόδοξος άνθρωπος από πάντα, δεν υπάρχει λόγος να γίνω αισιόδοξος, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Τον ηλικιακό ρατσισμό που επικρατεί στον χώρο του θεάματος σχολίασε ο Αντώνης Καφετζόπουλος, παραδεχόμενος πως συχνά και ο ίδιος επιλέγει ηθοποιούς βασισμένος στην εξωτερική εμφάνιση και την ηλικία τους. Eπιπλέον, ο ηθοποιός αναφέρθηκε σε κάποια στοιχεία του χαρακτήρα του, τονίζοντας πως είναι αρκετά απαισιόδοξος, ενώ θυμήθηκε και την περίοδο που ήταν καταθλιπτικός. 'Οπως είπε, κατάφερε να το ξεπεράσει με τη βοήθεια ειδικών.
Μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno», ο Αντώνης Καφετζόπουλος αναφέρθηκε αρχικά, στον χαρακτήρα του, λέγοντας: «Είμαι απαισιόδοξος άνθρωπος από πάντα, δεν υπάρχει λόγος να γίνω αισιόδοξος. Υπήρξε περίοδος που ήμουν σοβαρά καταθλιπτικός, αλλά με την βοήθεια των σωστών επιστημόνων πήγαν όλα καλά».
Τέλος, ο Αντώνης Καφετζόπουλος σχολίασε τις παραστάσεις που ανεβαίνουν στην Επίδαυρο και σημείωσε πως κατά τη γνώμη του, κανείς δεν θα έπρεπε να παίζει εκεί, αφού πρόκειται ουσιαστικά για μνημείο. «Δεν πρέπει κανείς να παίζει στην Επίδαυρο, το μνημείο είναι αρχαιολογικός χώρος και θα πρέπει να απαγορεύονται οι επεμβάσεις», είπε κλείνοντας.
Στη συνέχεια, ρωτήθηκε αν του έχει γίνει κάποια τηλεοπτική πρόταση, με τον ίδιο να απαντά αρνητικά. «Δεν μου έχει γίνει κάποια τηλεοπτική πρόταση, λόγω ηλικίας και κόπωσης, βαριέμαι τα πολύωρα γυρίσματα. Υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός στους ηθοποιούς αλλά το ίδιο κάνω και εγώ, επιλέγω ηθοποιούς με βάση την εξωτερική τους εμφάνιση και παίζει ρόλο και η ηλικία», εξήγησε.
