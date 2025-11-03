Αντώνης Καφετζόπουλος: Έχουμε ένα ιστορικό κατάθλιψης στην οικογένεια, την παντρεύεσαι σε όλη σου τη ζωή
Πιθανότατα, όπως λένε οι ειδικοί, έχει να κάνει με την κληρονομικότητα, ανέφερε ο ηθοποιός
Στο ιστορικό κατάθλιψης, που υπάρχει στην οικογένειά του αναφέρθηκε ο Αντώνης Καφετζόπουλος, δηλώνοντας πως κατά τη γνώμη του πρόκειται για μία ψυχική ασθένεια, με την οποία το άτομο μαθαίνει να ζει.
Ο ηθοποιός, που σε συνέντευξή του είχε αναφέρει ότι υπήρξε για μία περίοδο καταθλιπτικός, μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και μεταξύ άλλων μοιράστηκε τη μάχη που έχουν δώσει πρόσωπα από την οικογένειά του με την κατάθλιψη. Παράλληλα, υποστήριξε πως η συγκριμένη ψυχική ασθένεια συνοδεύει το άτομο σε όλη σου τη ζωή.
«Έχουμε ένα ιστορικό κατάθλιψης στην οικογένεια που πιθανότατα, όπως λένε οι ειδικοί, έχει να κάνει με την κληρονομικότητα. Το παντρεύεσαι όμως. Αν έχεις κατάθλιψη, την έχεις σε όλη σου τη ζωή. Είναι κάτι σαν τον διαβήτη, ας πούμε» δήλωσε ο Αντώνης Καφετζόπουλος.
Σε άλλο σημείο, ο ηθοποιός μίλησε για την καθοριστική στιγμή που ενώ παρακολουθούσε τον εαυτό του σε ένα σίριαλ, στο οποίο είχε παίξει στο παρελθόν, αποφάσισε να αναζητήσει βοήθεια και να απευθυνθεί σε ψυχίατρο: «Αν τύχει να δω σίριαλ σε επανάληψη θα καθίσω να το δω, καμιά φορά με πιάνει και η περιέργεια. “Κοίτα, ρε παιδί μου”” λέω γιατί έχω ξεχάσει και τι γινόταν. Αυτός ήταν ένας τρόπος να συνειδητοποιήσω ότι κάποιο πρόβλημα έχω. Δηλαδή έβλεπα μια μέρα κάτι που έκανα και συνειδητοποίησα ότι ο άνθρωπος, που έπαιζε αυτόν τον ρόλο έτσι, δεν υπάρχει πια και τώρα είμαι ένας άλλος άνθρωπος με προβλήματα. Αμέσως βγήκα από το δωμάτιο και αναζήτησα να βρω έναν ψυχίατρο».
