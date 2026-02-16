Η Τάνια Τσανακλίδου μεταφέρθηκε εκτάκτως στο νοσοκομείο μετά από παράσταση: «Έκλαιγα από τους πόνους» δήλωσε
Η τραγουδίστρια έκανε εξετάσεις, πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι της
Εκτάκτως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο η Τάνια Τσανακλίδου μετά από παράσταση, καθώς έκλαιγε από τους πόνους.
Η τραγουδίστρια το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου βρισκόταν στο θέατρο Ακροπόλ και έπαιζε στην παράσταση «Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας». Απο νωρίς αισθανόταν έντονη αδιαθεσία και εμφανίστηκε τελικά υποβασταζόμενη με μπαστούνι ώστε να μη διακοπεί το έργο. Στο τέλος, όμως, αναγκάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για να σιγουρευτεί πως δεν ήταν τίποτα σοβαρό.
Όπως εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», δημιουργήθηκε πρόβλημα λόγω κούρασης και ενός παλιού τραυματισμού της, αλλά πλέον όλα είναι καλά και σύντομα θα μπορεί να επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Η Τάνια Τσανακλίδου είπε αναλυτικά: «Είναι παλιός τραυματισμός που λόγω κούρασης έγινε επώδυνος και αναγκάστηκα να πάω στο νοσοκομείο. Έκανα μια μαγνητική και ο γιατρός πιστεύει σε δυο – τρεις ημέρες με παυσίπονα και ξεκούραση θα είναι εντάξει γιατί το πρόβλημα δεν είναι σοβαρό. Λυπάμαι που αναγκαστικά ακυρώσαμε την χθεσινή και σημερινή παράσταση, αλλά την Πέμπτη πρώτα ο Θεός θα είμαστε εκεί στις επάλξεις. Στην τελευταία σκηνή, ήταν απολύτως γελοίο, γιατί βγήκα με μπαστούνι και υποβασταζόμενη και φυσικά μας έπιασαν και τα γέλια ενώ έκλαιγα από τους πόνους. Είναι συγκινητικό που οι συνάδελφοί μου όλοι με αγκάλιασαν και με περιποιήθηκαν. Τους ζητώ συγγνώμη που εξαιτίας μου θα χάσοτν δύο παραστάσεις».
Δείτε το βίντεο
