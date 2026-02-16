ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Από την Ελευσίνα η κίνηση προς τη λεωφόρο Αθηνών, μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

Η Τάνια Τσανακλίδου μεταφέρθηκε εκτάκτως στο νοσοκομείο μετά από παράσταση: «Έκλαιγα από τους πόνους» δήλωσε
GALA
Τάνια Τσανακλίδου ΄Νοσοκομείο

Η Τάνια Τσανακλίδου μεταφέρθηκε εκτάκτως στο νοσοκομείο μετά από παράσταση: «Έκλαιγα από τους πόνους» δήλωσε

Η τραγουδίστρια έκανε εξετάσεις, πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι της

Η Τάνια Τσανακλίδου μεταφέρθηκε εκτάκτως στο νοσοκομείο μετά από παράσταση: «Έκλαιγα από τους πόνους» δήλωσε
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Εκτάκτως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο η Τάνια Τσανακλίδου μετά από παράσταση, καθώς έκλαιγε από τους πόνους.

Η τραγουδίστρια  το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου βρισκόταν στο θέατρο Ακροπόλ και έπαιζε στην παράσταση «Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας». Απο νωρίς αισθανόταν έντονη αδιαθεσία και εμφανίστηκε τελικά υποβασταζόμενη με μπαστούνι ώστε να μη διακοπεί το έργο. Στο τέλος, όμως, αναγκάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για να σιγουρευτεί πως δεν ήταν τίποτα σοβαρό.

Όπως εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», δημιουργήθηκε πρόβλημα λόγω κούρασης και ενός παλιού τραυματισμού της, αλλά πλέον όλα είναι καλά και σύντομα θα μπορεί να επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Η Τάνια Τσανακλίδου είπε αναλυτικά: «Είναι παλιός τραυματισμός που λόγω κούρασης έγινε επώδυνος και αναγκάστηκα να πάω στο νοσοκομείο. Έκανα μια μαγνητική και ο γιατρός πιστεύει σε δυο – τρεις ημέρες με παυσίπονα και ξεκούραση θα είναι εντάξει γιατί το πρόβλημα δεν είναι σοβαρό. Λυπάμαι που αναγκαστικά ακυρώσαμε την χθεσινή και σημερινή παράσταση, αλλά την Πέμπτη πρώτα ο Θεός θα είμαστε εκεί στις επάλξεις. Στην τελευταία σκηνή, ήταν απολύτως γελοίο, γιατί βγήκα με μπαστούνι και υποβασταζόμενη και φυσικά μας έπιασαν και τα γέλια ενώ έκλαιγα από τους πόνους. Είναι συγκινητικό που οι συνάδελφοί μου όλοι με αγκάλιασαν και με περιποιήθηκαν. Τους ζητώ συγγνώμη που εξαιτίας μου θα χάσοτν δύο παραστάσεις».

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgg8cfw5btgx)
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης