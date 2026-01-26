Τάνια Τσανακλίδου για το «Μαμά γερνάω»: Πήγα με ένα κασετόφωνο στο μνήμα της μαμάς μου, εκεί ήταν η πρώτη φορά που το άκουσα εκτός στούντιο
Ήθελα να πω στη μαμά μου όσα δεν της είπα όσο ζούσε, ανέφερε η τραγουδίστρια
Την πρώτη φορά που άκουσε εκτός στούντιο το κομμάτι της «Μαμά γερνάω» περιέγραψε η Τάνια Τσανακλίδου, αναφέροντας ότι είχε πάει με ένα κασετόφωνο στο μνήμα της μητέρας της, βάζοντας το να παίξει σε εκείνο το σημείο.
Η ερμηνεύτρια ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno» τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, όπου αφηγήθηκε την ιστορία πίσω από το τραγούδι της, εξηγώντας πώς προσωπικές της εμπειρίες και η σχέση με τη μητέρα της διαμόρφωσαν τη δημιουργία του.
Αρχικά, η Τάνια Τσανακλίδου ανέφερε, πως ενώ η καριέρα της είχε φτάσει σε ένα αξιόλογο σημείο, είχε αποφασίσει να μετακομίσει για σπουδές στην Αμερική, η διάγνωση όμως της μητέρας της με καρκίνο ανέτρεψε τότε τα σχέδιά της: «Λοιπόν, θα σας πω μία ιστορία. Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε το 1998. Το 1986 εγώ ήθελα να φύγω από την Ελλάδα, είχα κάνει μια αξιοπρεπέστατη καριέρα, ήμουν πολύ γνωστή, έβγαζα χρήματα, κάτι όμως δεν μου άρεσε, αισθανόμουν ότι βούλιαζα. Σηκώθηκα και πήγα στην Αμερική, στο Λος Άντζελες που ζούσαν τα αδέρφια μου. Πήγα και έδωσα εξετάσεις σε μία πολύ μεγάλη σχολή στην Αμερική. Ήθελα να γίνω ξανά μαθήτρια, ήταν συγκλονιστικό που με δέχτηκαν. Γύρισα στην Ελλάδα για να πακετάρω τα πράγματά μου και δυστυχώς η μητέρα μου διαγνώστηκε με έναν πολύ επιθετικό καρκίνο, οι γιατροί δεν της έδιναν πάνω από έξι μήνες ζωής, οπότε είπα "άστα τα μεγάλα σχέδια, γύρνα να είσαι στη μάνα σου". Αυτό είχα ανάγκη, ήθελα να είμαι κοντά της».
Μιλώντας για την επίδραση που είχε στη μουσική της πορεία, η απόφαση να μην μετακομίσει τελικά στην Αμερική, αλλά και για τη δημιουργία του «Μαμά γερνάω», πρόσθεσε: «Αν είχα πάει στην Αμερική δεν θα υπήρχε το "μαμά γερνάω", που το θεωρώ από τους σημαντικότερους δίσκους στην καριέρα μου. Θέλω να πω ότι πάντα κάτι χάνουμε και κάτι κερδίζουμε. Υπάρχει ένα αντιστάθμισμα γι' αυτό να μην μαυρίζει η ψυχή μας όταν κάτι δεν πηγαίνει όπως το θέλουμε».
Σχετικά με τη δημιουργία του τραγουδιού, η Τάνια Τσανακλίδου εξήγησε: «Μόλις πέθανε η μαμά μου, είχαμε πει με τον Σταμάτη Κραουνάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου να κάνουμε μία δουλειά μαζί. Τους είπα ότι δεν θέλω να κάνω δίσκο, απλά θα ήθελα να πω στη μαμά μου όσα δεν της είπα όσο ζούσε. Η Λίνα το έγραψε το ίδιο βράδυ και μόλις το τραγούδησα, πήρα ένα κασετόφωνο και πήγα στο μνήμα της μαμάς μου. Το έβαλα τέρμα δυνατά, ήταν η πρώτη φορά που το άκουσα εκτός στούντιο, μέσα στο νεκροταφείο. Με κοιτούσαν οι χήρες περίεργα, αλλά δεν με ένοιαξε καθόλου. Εγώ ένιωσα τότε μία σύνδεση, εκείνη δεν ξέρω. Θεωρώ ότι πάντα κουβαλάμε τους ανθρώπους, που αγαπάμε».
