Το αουτσάιντερ Μαρίκα, η μαγική Τάμτα και η εντυπωσιακή Αντιγόνη της Κύπρου
Ολοκληρώθηκε ο β’ ημιτελικός «Sing for Greece» το βράδυ της Παρασκευής με την δεύτερη επτάδα να προκρίνεται στον τελικό της Κυριακής
Ένας ημιτελικός καλύτερα φωτισμένος μεν, με πιο αδύναμες συμμετοχές δε, που απογοήτευσαν σε κάποιο βαθμό, ήταν αυτός που παρακολούθησε το κοινό της Eurovision το βράδυ της Παρασκευής. Και μπορεί ο φωτισμός να βελτιώθηκε, τα πλάνα στο κοινό να ήταν περισσότερα και καλύτερα αλλά απογοητευτική ήταν η ποιότητα του ήχου, έτσι όπως έφτανε στα αυτιά του τηλεοπτικού κοινού, με τα παράπονα να καταγράφονται στα κοινωνικά δίκτυα και κάποια εξ αυτών να φέρουν υπογραφή καλλιτεχνών, όπως αυτή του Χάρη Βαρθακούρη, ο οποίος από νωρίς επεσήμανε πως ο ήχος ήταν «σαν να άκουγε κάποιος από το κινητό».
Οι τρεις παρουσιαστές για μία ακόμη φορά απέδειξαν ότι το ταλέντο για να ανθίσει θέλει χημεία και όχι απαραίτητα σκηνοθεσία και ότι ένα χαρισματικό κείμενο, όπως αυτά στα οποία μας συνηθίζει εδώ και χρόνια ο Γιώργος Καπουτζίδης, θα «κεντήσει» και μαζί με αυτό και όσοι το υποστηρίζουν. Η Μπέττυ Μαγγίρα άνετη και απολαυστική και η Κατερίνα Βρανά για μία ακόμη βραδιά έκλεψε την παράσταση με το χιούμορ, τον αυτοσαρκασμό και την θετική ενέργειά της, η οποία της επέτρεπε μέσα από διαλείμματα αυτοσχεδιασμού να σπάσει την φόρμα και να γίνει ακόμη πιο γοητευτική ως παρουσιάστρια. Οι ατάκες έφευγαν σαν σαΐτες στον αέρα…
Μ.Μ.: Καλά, να σου πω κάτι; Δεν ντρέπεσαι; Ξεχνάς ότι προχθές ήμουν εγώ η κεντρική;
Γ.Κ.: Έτσι είναι η τηλεόραση, Μπέττυ μου. Προχθές είσαι, σήμερα δεν είσαι!
Μ.Μ. Σε μένα θα τα πεις, Γιώργο μου; Σε μένα;
και πολλά άλλα ευφάνταστα, τα οποία λειτούργησαν υπό την μορφή αλατοπίπερου και όχι overdose όπως συνηθίζεται στα ελληνικά τηλεοπτικά σόου.
Οι συμμετοχές δεν εξέπληξαν, δεν μάγεψαν και δεν αποκάλυψαν κάτι που δεν γνωρίζαμε ήδη από τις προηγούμενες ημέρες. Μοναδική ανατροπή η Μαρίκα, η οποία έγινε trend από το πρώτο κιόλας λεπτό της εμφάνισής της και πέρασε στον τελικό, ο διχασμός του κοινού για την εμφάνιση του Good Job Nicky που φάνηκε λίγο να ζορίζεται από τον ήχο τεχνικά και η απολαυστική εμφάνιση των «Κόζα Μόστρα» που ξεσήκωσε τα πλήθη.
Τα τραγούδια που προκρίθηκαν στον ελληνικό τελικό είναι τα ακόλουθα: Dark Side of the Moon – Good Job Nicky, Labyrinth – Mikay, Daughters of the Sun (A, E, I, O, U) – Μαρίκα, Mad About It – D3lta SABOTAGE! – leroybroughtflowers, Bulletproof – KOZA MOSTRA , Αστείο – ZAF. Από τον πρώτο ημιτελικό της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου έχουν εξασφαλίσει θέση για τον τελικό τα τραγούδια «Άλμα» της Rossana Mailan, «Europa» της STEFI, «Paréa» της Evangelia, «Χάνομαι» της Marseaux, «Ferto» του Akylas, «The Other Side» της Alexandra Sieti και «YOU & I» του STYLIANOS.
Η σειρά εμφάνισης των 14 υποψηφίων στον ελληνικό τελικό είναι:
1. YOU & I, STYLIANOS
2. Mad About it, D3lta
3. Labyrinth, Mikay
4. Daughters of the Sun (A, E, I, O, U), Μαρίκα
5. Χάνομαι, Marseaux
6. Dark Side of the Moon, good job Nicky
7. Bulletproof, KOZA MOSTRA
8. Europa, STEFI
9. Άλμα, Rosanna Mailan
10. Paréa, Evangelia
11. ASTEIO, ZAF
12. Ferto, Akylas
13. SABOTAGE!, leroybroughtflowers
14. The Other Side, Alexandra Sieti
Το πρόγραμμα πλαισιώθηκε και από μία ειδική εμφάνιση, καθώς η Antigoni Buxton ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει για πρώτη φορά ζωντανά το «Jalla», το τραγούδι με το οποίο η Κύπρος θα συμμετάσχει στη φετινή Eurovision. Το πλήθος ξεσηκώθηκε, το Χ διαμαρτυρήθηκε για ήχο και play back και όλα κύλησαν μια χαρά.
Μία εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε και η Τάμτα που είχε εκπροσωπήσει την Κύπρο το 2018 με το Replay. Πλαισιωμένη από την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ ερμήνευσε με ξεχωριστό τρόπο αγαπημένα της τραγούδια σε ενορχήστρωση Αχιλλέα Γουάστωρ. Ηταν ένα μαγικό σοου μεταμορφώσεων και ερμηνείας, άριστα δουλεμένο και σκηνοθετημένο που δεν άφησε κανένα περιθώριο μέτριας ή κακής κριτικής.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του show ανακοινώθηκαν τα ονόματα της Επιτροπής Α’ φάσης, η οποία επέλεξε τα 28 τραγούδια που διαγωνίστηκαν στο «Sing for Greece 2026». Πρόεδρος της επιτροπής ήταν ο συνθέτης Γιώργος Θεοφάνους και μέλη η τραγουδοποιός Παυλίνα Βουλγαράκη, η διευθύντρια ραδιοφωνικών σταθμών Δέσποινα Κρητικού, ο τραγουδοποιός Monsieur Minimal, ο ραδιοφωνικός παραγωγός Γιώργος Μουχταρίδης, ο δημοσιογράφος Δημήτρης Ρηγόπουλος και η τραγουδοποιός Μαριέττα Φαφούτη.
Waitttt antigoni is far better live than I expected pic.twitter.com/4lns0KOJW4— Luke🌊 (@lukewbm) February 13, 2026
