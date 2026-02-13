Αυτά είναι τα επτά τραγούδια του δεύτερου ημιτελικού που πέρασαν στον ελληνικό τελικό της Eurovision
Αυτά είναι τα επτά τραγούδια του δεύτερου ημιτελικού που πέρασαν στον ελληνικό τελικό της Eurovision

Συνολικά 14 τραγούδια θα διαγωνιστούν στον μεγάλο τελικό της Κυριακής - Good Job Nicky και Zaf πήραν το εισιτήριο, δείτε και τα επτά κομμάτια που πέρασαν απόψε

Αυτά είναι τα επτά τραγούδια του δεύτερου ημιτελικού που πέρασαν στον ελληνικό τελικό της Eurovision
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
Ο Β’ Ημιτελικός του «Sing for Greece 2026», του τηλεοπτικού σόου της ΕΡΤ που θα αναδείξει τον εκπρόσωπο της Ελλάδας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, ολοκληρώθηκε και επτά ακόμα τραγούδια κέρδισαν το πολυπόθητο «εισιτήριο» για τον ελληνικό τελικό.

Δεκατέσσερις καλλιτέχνες παρουσίασαν τα υποψήφια κομμάτια τους, με το κοινό να διαμορφώνει το αποτέλεσμα με την ψήφο του. Τα τραγούδια που προκρίθηκαν στον ελληνικό τελικό είναι τα ακόλουθα:

1. Dark Side of the Moon – Good Job Nicky
2. Labyrinth – Mikay
3. Daughters of the Sun (A, E, I, O, U) – Μαρίκα
4. Mad About It – D3lta
5. SABOTAGE! – leroybroughtflowers
6. Bulletproof – KOZA MOSTRA
Κλείσιμο
7. Αστείο – ZAF

Δείτε το βίντεο με την ανακοίνωση του αποτελέσματος


Από τον πρώτο ημιτελικό της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου έχουν εξασφαλίσει θέση για τον τελικό τα τραγούδια «Άλμα» της Rossana Mailan, «Europa» της STEFI, «Paréa» της Evangelia, «Χάνομαι» της Marseaux, «Ferto» του Akylas, «The Other Side» της Alexandra Sieti και «YOU & I» του STYLIANOS.

Η σειρά εμφάνισης των 14 υποψηφίων στον ελληνικό τελικό είναι:

1. YOU & I, STYLIANOS
2. Mad About it, D3lta
3. Labyrinth, Mikay
4. Daughters of the Sun (A, E, I, O, U), Μαρίκα
5. Χάνομαι, Marseaux
6. Dark Side of the Moon, good job Nicky
7. Bulletproof, KOZA MOSTRA
8. Europa, STEFI
9. Άλμα, Rosanna Mailan
10. Paréa, Evangelia
11. ASTEIO, ZAF
12. Ferto, Akylas
13. SABOTAGE!, leroybroughtflowers
14. The Other Side, Alexandra Sieti

Οι εμφανίσεις των διαγωνιζόμενων

Δεκατέσσερις καλλιτέχνες ανέβηκαν στη σκηνή, φιλοδοξώντας να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του κόσμου. Μόνο επτά από αυτούς όμως πρόκριθηκαν στον ελληνικό τελικό της Eurovision.

AGAPI – RIKKI
Back in the Game – GARVIN
Labyrinth – Mikay
Daughters of the Sun (A, E, I, O, U) – Μαρίκα
Mad About It – D3lta
Αστείο – ZAF
No More Drama – KIANNA
You Are the Fire – Stella Kay
Anatello – TIANORA

Whatcha Doin To Me – Victoria Anastasia
Set Everything On Fire – BASILICA
Dark Side of the Moon – Good Job Nicky 
Bulletproof – KOZA MOSTRA
SABOTAGE! – leroybroughtflowers

Τα τραγούδια που διαγωνίστηκαν στον δεύτερο ημιτελικό ανά σειρά εμφάνισης

1. AGAPI – RIKKI
2. Back in the Game – GARVIN
3. Labyrinth – Mikay
4. Daughters of the Sun (A, E, I, O, U) – Μαρίκα
5. Mad About It – D3lta
6. Αστείο – ZAF
7. No More Drama – KIANNA
8. You Are the Fire – Stella Kay
9. Anatello – TIANORA
10. Whatcha Doin To Me – Victoria Anastasia
11. Set Everything On Fire – BASILICA
12. Dark Side of the Moon – good job Nicky
13. Bulletproof – KOZA MOSTRA
14. SABOTAGE! – leroybroughtflowers

Το πρόγραμμα πλαισιώθηκε και από μία ειδική εμφάνιση, καθώς η Antigoni Buxton ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει για πρώτη φορά ζωντανά το «Jalla», το τραγούδι με το οποίο η Κύπρος θα συμμετάσχει στη φετινή Eurovision. Μία εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε και η Τάμτα που είχε εκπροσωπήσει την Κύπρο το 2019 με το Replay.

Η εμφάνιση της Antigoni Buxton

Δείτε φωτογραφίες από τον δεύτερο ελληνικό ημιτελικό

Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
