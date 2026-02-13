Αυτά είναι τα επτά τραγούδια του δεύτερου ημιτελικού που πέρασαν στον ελληνικό τελικό της Eurovision

Οι εμφανίσεις των διαγωνιζόμενων



Τα τραγούδια που διαγωνίστηκαν στον δεύτερο ημιτελικό ανά σειρά εμφάνισης

1. YOU & I, STYLIANOS2. Mad About it, D3lta3. Labyrinth, Mikay4. Daughters of the Sun (A, E, I, O, U), Μαρίκα5. Χάνομαι, Marseaux6. Dark Side of the Moon, good job Nicky7. Bulletproof, KOZA MOSTRA8. Europa, STEFI9. Άλμα, Rosanna Mailan10. Paréa, Evangelia11. ASTEIO, ZAF12. Ferto, Akylas13. SABOTAGE!, leroybroughtflowers14. The Other Side, Alexandra SietiΔεκατέσσερις καλλιτέχνες ανέβηκαν στη σκηνή, φιλοδοξώντας να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του κόσμου. Μόνο επτά από αυτούς όμως πρόκριθηκαν στον ελληνικό τελικό της Eurovision.1. AGAPI – RIKKI2. Back in the Game – GARVIN3. Labyrinth – Mikay4. Daughters of the Sun (A, E, I, O, U) – Μαρίκα5. Mad About It – D3lta6. Αστείο – ZAF7. No More Drama – KIANNA8. You Are the Fire – Stella Kay9. Anatello – TIANORA10. Whatcha Doin To Me – Victoria Anastasia11. Set Everything On Fire – BASILICA12. Dark Side of the Moon – good job Nicky13. Bulletproof – KOZA MOSTRA14. SABOTAGE! – leroybroughtflowersΤο πρόγραμμα πλαισιώθηκε και από μία ειδική εμφάνιση, καθώς η Antigoni Buxton ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει για πρώτη φορά ζωντανά το «Jalla», το τραγούδι με το οποίο η Κύπρος θα συμμετάσχει στη φετινή Eurovision. Μία εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε και η Τάμτα που είχε εκπροσωπήσει την Κύπρο το 2019 με το Replay.