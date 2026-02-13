Η Antigoni Buxton ερμήνευσε για πρώτη φορά το «Jalla» στον δεύτερο ελληνικό ημιτελικό της Eurovision
Δείτε το βίντεο με την εμφάνιση της εκπροσώπου της Κύπρου
Για πρώτη φορά η Antigoni Buxton παρουσίασε ζωντανά το κομμάτι με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.
Αφού ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των δεκατεσσάρων υποψήφιων κομματιών για τον ελληνικό τελικό, η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή το βράδυ της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου και ερμήνευσε το «Jalla», ενώ χορευτές και χορεύτριες τη συνόδευαν. Η δυναμική της παρουσία και η γεμάτη ενέργεια χορογραφία έκλεψαν τις εντυπώσεις στην τηλεοπτική βραδιά.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Waitttt antigoni is far better live than I expected pic.twitter.com/4lns0KOJW4— Luke🌊 (@lukewbm) February 13, 2026
