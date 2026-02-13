Η Antigoni Buxton ερμήνευσε για πρώτη φορά το «Jalla» στον δεύτερο ελληνικό ημιτελικό της Eurovision
GALA
Antigoni Buxton Eurovision 2026 Eurovision Ελληνικός Τελικός

Η Antigoni Buxton ερμήνευσε για πρώτη φορά το «Jalla» στον δεύτερο ελληνικό ημιτελικό της Eurovision

Δείτε το βίντεο με την εμφάνιση της εκπροσώπου της Κύπρου

Η Antigoni Buxton ερμήνευσε για πρώτη φορά το «Jalla» στον δεύτερο ελληνικό ημιτελικό της Eurovision
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
3 ΣΧΟΛΙΑ
Για πρώτη φορά η Antigoni Buxton παρουσίασε ζωντανά το κομμάτι με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Αφού ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των δεκατεσσάρων υποψήφιων κομματιών για τον ελληνικό τελικό, η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή το βράδυ της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου και ερμήνευσε το «Jalla», ενώ χορευτές και χορεύτριες τη συνόδευαν. Η δυναμική της παρουσία και η γεμάτη ενέργεια χορογραφία έκλεψαν τις εντυπώσεις στην τηλεοπτική βραδιά.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Η Antigoni Buxton ερμήνευσε για πρώτη φορά το «Jalla» στον δεύτερο ελληνικό ημιτελικό της Eurovision
Η Antigoni Buxton ερμήνευσε για πρώτη φορά το «Jalla» στον δεύτερο ελληνικό ημιτελικό της Eurovision
Η Antigoni Buxton
Η Antigoni Buxton ερμήνευσε για πρώτη φορά το «Jalla» στον δεύτερο ελληνικό ημιτελικό της Eurovision
Η Antigoni Buxton ερμήνευσε για πρώτη φορά το «Jalla» στον δεύτερο ελληνικό ημιτελικό της Eurovision
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης